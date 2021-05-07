Шмыгаль: Решение о смене руководства "Нафтогаза" принято в рамках закона

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства провести изменения в руководстве "Нафтогаза" было принято в соответствии с законодательством.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"Хочу сказать, что по закону и в соответствии со всеми законными процедурами произошла ротация в руководстве "Нафтогаза". Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, украинское правительство приняло решение согласно украинскому законодательству", – сказал Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что обсуждал этот вопрос на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В разговоре с господином Блинкеном мы касались в целом вопроса проведения реформ в Украине, целого ряда. Корпоративная - среди них, это важный момент развития нашего государства", – сказал премьер.

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Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако независимые члены набсовета обвинили Кабмин в нарушении процедуры смены главы компании и досрочно подали в отставку.

Схему смены глава "Нафтогаза" также раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.