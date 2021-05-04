Набсовет "Нафтогаза" отказался продолжить работу и заявил о конфликте интересов у Витренко

Независимые член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" отказались от предложения Кабинета министров остаться работать до избрания нового состава и заявили о конфликте интересов.

Об этом свидетельствует письмо независимых членов Наблюдательного совета НАК премьер-министру Денису Шмыгалю, пишет LB.ua.

В документе отмечается, что действующему составу совета будет трудно работать с новым председателем правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов.

Кроме этого, члены совета считают, что назначение Витренко было осуществлено с нарушением закона "О предотвращении коррупции".

"На должности первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики, который осуществляет надзор за деятельностью компании, он предлагал Кабмину оценить нашу работу и работу правления неудовлетворительной. Его назначение председателем правления сразу после этого четко свидетельствует о наличии у него конфликта интересов. Как мы понимаем, закон "О предотвращении коррупции" прямо запрещает такие назначения, а именно трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние, в течение года со дня прекращения полномочий", – сказано в документе.

Набсовет также подчеркивает, что нормализованная прибыль "Нафтогаза" за 2020 год, за исключением резервов сомнительных долгов и компенсации за выполнение специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа, составляет 3,2 млрд грн, что больше, чем в предыдущем году – 2,6 млрд грн, несмотря на низкие цены на энергоресурсы и падение спроса.

Возникновение финансового убытка по итогам 2020 года является результатом применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которое обосновывает начисление резервов сомнительных долгов.

"Мы не сомневаемся относительно полномочий акционера прекратить наши полномочия, даже досрочно. Это исключительная компетенция Кабинета министров как нашего акционера. Однако смена главы правления, что, очевидно, относится к компетенции наблюдательного совета, является нарушением стандартов корпоративного управления, особенно учитывая, что по согласованию с Кабмином и президентом срок полномочий председателя правления было недавно продлен на четыре года", – сказано в документа.

Члены совета также не исключают возможность увольнения правления "Нафтогаза".

"Многие из членов нынешнего состава правления и высшего руководящего звена работали с Юрием Витренко, когда он был работником "Нафтогаза", и следует ожидать, что многие из них решат прекратить работу в "Нафтогазе" под его руководством, в частности вследствие такого непрозрачного и сомнительного процесса назначения", – говорится в документе.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров призвал набсовет "Нафтогаза" доработать до завершения конкурса на должности новых членов.

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Как сообщалось, ранее члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку после смены главы правления компании, для чего Кабмин прекращал полномочия набсовета на два дня. Однако правительство призвало членов набсовета продолжить свою работу до назначения нового его состава.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекают 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекают в 2022 году. В сообщении не уточняется, поддержали ли они решение набсовета.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.