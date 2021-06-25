Суд приостановил действие спецпошлины на импорт автобусов из Беларуси

Окружной административный суд Киева (ОАСК) в качестве обеспечения иска приостановил действие решения Межведомственной комиссии международной торговли о ведении Украиной спецпошлины в размере 35% на поставки габаритных автомобилей из Беларуси.

Соответствующее решение 6 мая Окружной административный суд Киева принял по иску дистрибьютора МАЗ в Украине – ООО ПИИ "Торговый дом МАЗ-Украина", передает Liga.net.

В компании считают, что решение комиссии может иметь признаки противоправного из-за нарушения действия договора о зоне свободной торговли между Украиной и Беларусью.

Суд решил, что решение комиссии не учитывает отдельные статьи договора, что говорит о противоправности решения и нарушает интересы истца (МАЗ).

Согласно решению суда, действие спецпошлины приостановлено для импорта автобусов, предназначенных для перевозки от 10 пассажиров, грузовиков полной массой от 5 тонн, а также автомобилей спецназначения.

Кроме того, аналогичную меру обеспечения ОАСК вынес 18 июня по иску ООО "Стрит Авто".

По данным судебного реестра, решение ОАСК уже обжаловано в апелляционной инстанции Министерством экономики и объединением "Укравтопром".

Как сообщалось, в конце апреля Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

В качестве основания для такого решения были указаны факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения.