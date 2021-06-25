БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
464 відвідувача онлайн
Новини
425 0
авто (3995) Білорусь (1565) імпорт (2247) мито (703) автобус (235) Окружний адмінсуд Києва (152)

Суд приостановил действие спецпошлины на импорт автобусов из Беларуси

Суд приостановил действие спецпошлины на импорт автобусов из Беларуси

Окружной административный суд Киева (ОАСК) в качестве обеспечения иска приостановил действие решения Межведомственной комиссии международной торговли о ведении Украиной спецпошлины в размере 35% на поставки габаритных автомобилей из Беларуси.

Соответствующее решение 6 мая Окружной административный суд Киева принял по иску дистрибьютора МАЗ в Украине – ООО ПИИ "Торговый дом МАЗ-Украина", передает Liga.net.

В компании считают, что решение комиссии может иметь признаки противоправного из-за нарушения действия договора о зоне свободной торговли между Украиной и Беларусью.

Суд решил, что решение комиссии не учитывает отдельные статьи договора, что говорит о противоправности решения и нарушает интересы истца (МАЗ).

Согласно решению суда, действие спецпошлины приостановлено для импорта автобусов, предназначенных для перевозки от 10 пассажиров, грузовиков полной массой от 5 тонн, а также автомобилей спецназначения.

Кроме того, аналогичную меру обеспечения ОАСК вынес 18 июня по иску ООО "Стрит Авто".

По данным судебного реестра, решение ОАСК уже обжаловано в апелляционной инстанции Министерством экономики и объединением "Укравтопром".

Как сообщалось, в конце апреля Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

В качестве основания для такого решения были указаны факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения.

Автор: 

Джерело:  Liga.net


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 