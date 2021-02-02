Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 5 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 2 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5,29 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 250,38 млн грн под 9,29% годовых, хотя две недели тому Минфин размещал такие бумаги по ставке 9,18%.

Кроме того, годичные облигации были размещены на 897,93 млн грн при спросе 3,27 млрд грн, что позволило снизить ставку по ним до 11,40%, тогда как две недели тому она составляла 11,73%.

Двухлетние ОВГЗ были размещены на 2,14 млрд грн под 11,88% годовых, хотя неделю назад такие бумаги размещались по ставке 11,81%.

Продажа трехлетних облигаций принесла 2 млрд грн под неизменные 12,15% годовых.

Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,55 млрд грн, снизив ставки по шестимесячным облигациям. Значительную часть ОВГЗ выкупили иностранные инвесторы.