У семьи директора КНИИСЭ Рувина обнаружили недвижимость и автомобили на десятки миллионов, – СМИ. ВИДЕО

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин и его семья пользуется дорогой недвижимостью и автомобилями, которые им не принадлежат, а также владеют имуществом, которое не соответствует официальным доходам.

Об этом говорится в расследовании "Эксперт дьявола" для Bihus.Info.

Согласно последней декларации директора КНИИСЭ – он с супругой имеет две старые квартиры на 147 и 59 кв. м, один гараж, одно нежилое помещение на 152 кв. м, в котором жена держит салон, и два автомобиля – новий Land Cruiser 2017 года выпуска и старую Toyota Сamry 2009 года.

При этом цены на некоторое имущество существенно ниже рыночных. Так, в декларации Рувин указал, что Land Cruiser приобрел за 730 тыс. грн, хотя такие сейчас продают за 1,5 млн грн. Цена нежилого помещения – указанная 1,2 млн грн, хотя коммерческая недвижимость в том ЖК продается в 4 раза дороже.

По наблюдению журналистов, Рувин живет в элитном клубном доме Regent Hill на Печерске. Аренда квартиры здесь стоит от 100 тыс. грн за самую простую двухкомнатную – и до полумиллиона гривен в месяц за апартаменты с позолотой, лепниной, мрамором и т.д. Купить здесь недвижимость стоит не меньше миллиона евро: самая дешевая однокомнатная сейчас продается за 32 млн грн.

Жена Рувина Галина ездит на Range Rover стоимостью 4 млн грн, которого нет в декларации даже на правах пользования. Автомобиль записан на ООО "АБЗ-1" – асфальтобетонный завод, на котором работает Рувин. На жену эксперта записан ряд компаний, однако по данным источников журналистов в налоговой, дивидендов из них она никогда не получала. Также женщина зарегистрирована как ФОП, с чего декларирует прибыль с предпринимательской деятельности. Вид деятельности – парикмахерские услуги. Речь идет о салоне красоты на окраине Киева.

Пасынок Рувина, Назар Шептицкий, имеет в собственности Range Rover стоимостью около 3,5 млн грн, и квартиру в ЖК "Французский квартал" более чем 100 кв.м. Сейчас Шептицкий оформлен совладельцем ряда компаний, но по данным источников журналистов в налоговой, дивидендов из них также никогда не получал. Он зарабатывает как ФОП (розничная торговля), который оформил в конце 2017 года. Следовательно, на какие средства в 2016 году была приобретена квартира ориентировочной стоимостью в $150 тыс., непонятно.

При этом, по наблюдениям журналистов, Шептицкий там не живет. Его Range Rover регулярно утром выезжает, а в течение дня стоит запаркованный во дворе ЖК "Липская башня", в правительственном квартале Киева. Благодаря видео из соцсетей Назара и объявлениям об аренде в этом доме, квартира была идентифицирована: это 4-комнатная квартира на 250 кв. м, с мраморными ванными, деревянной мебелью и двумя паркоместами в придачу. Стоимость аренды – $8 тыс. в месяц.

Также в последние годы журналисты неоднократно замечали Шептицкого на автомобилях, записанных на посторонних людей, которые выписывали на пасынка Рувина доверенности. В частности речь идет о Mercedes-Benz G 63 AMG (2013 года выпуска), два Toyota Land Cruiser 200 (2016 и 2018), а также Aston Martin DB9 (2014). Ориентировочная совокупная стоимость автомобилей – 9 млн грн.

Младший сын Рувина, Сергей, несколько лет был оформлен как ФОП и совладелец нескольких компаний. Сейчас работает оперуполномоченным в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции. По наблюдениям журналистов, живет в дорогом ЖК "Французский квартал", ездит на Mercedes-Benz S350L (2013) с персональным водителем. Авто записано на Сергея и имеется в его декларации, однако жилье сын Рувина не декларирует.

Сам Рувин в комментарии Bihus.Info заявил, что в Regent Hill квартиры никогда не имел и не арендовал, его якобы временно – на время ремонта – пустил пожить друг, имя которого Рувин назвать отказался.

относительно Range Rover, на котором передвигается жена – это якобы рабочая машина завода, где она работает, а сам Рувин на этом заводе якобы никогда не был. При этом завод продает асфальт рядк строительных компаний. Одна из них – ООО "Современная транспортная инфраструктура", основным владельцем которой является кум и многолетний партнер Рувина –Валерий Сыровацкий. С 2019 года ООО "СТИ" является субподрядчиком строительства Подольско-Воскресенского моста, фирма уже получила не менее 100 млн грн на этом объекте.

В прошлом году компания пролоббировала изменения в проекте строительства моста. Подрядчик заявил, что положенное предыдущими подрядчиками асфальтовое покрытие моста является некачественным, его надо снести и дальше фирма положит другой асфальт, свой. При этом, по данным Bihus.Info, основным поставщиком асфальтобетонных смесей для "СТИ" есть тот самый завод "АБЗ-1", на котором работает и на чьей машине ездит Галина Рувина. Кроме того, параллельно оценку качества старого асфальта – заказали в КНИИСЭ Рувина.

Относительно состояния сына и пасынка Рувин заверил, что они финансово самостоятельны, имеют доходы с бизнеса и квартиру в "Французском квартале" якобы приобрели пополам за свой счет. При этом откуда эти средства взял младший сын – Рувину неизвестно. Отметим, что на момент приобретения указанной квартиры Сергею Рувину было 18, и он еще даже не был оформлен как ФОП, его официальным доходом в то время была стипендия.

Напомним, КНИИСЭ – одна из 27 экспертных учреждений Министерства юстиции. Институт проводит судебные экспертизы и экспертные исследования по самым разным направлениям, от привычных технических – до военных экспертиз. За последние годы некоторые экспертизы вызвали публичные скандалы: попытка опознать подозреваемых в убийстве Павла Шеремета по походке, положительные выводы относительно обоснованности и законности формулы "Роттердам +", попытка Рувина отозвать экспертизу по делу экс-главы ГФС Романа Насирова, и тому подобное.

Александр Рувин возглавляет КНИИСЭ с 2011 года. В начале лета Министерство юстиции, которому подчинен институт, попыталось уволить Рувина, однако не смогло. Процедурно увольнение директора института должен также согласовывать председатель КГГА. Виталий Кличко в ответе Минюсту отметил, что Рувин – опытный и результативный руководитель, и без него работа института ухудшится.