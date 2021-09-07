У матери нардепа от "Слуги народа" за два года появилась Tesla и недвижимость на 13 миллионов. ВИДЕО

70-летняя мать народного депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко в течение последних двух лет стала владелицей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто.

Общая рыночная стоимость оформленного на мать нардепа имущества достигает 14,5 млн грн, при этом дорогие покупки начались после попадания Клочко в Верховную Раду, сообщает Bihus.Info.

Так, по данным реестра прав на недвижимость, в августе 2021 года Наталия Клочко купила сразу две квартиры (на 200 кв. м и на 68 кв. м) и нежилое помещение (4,5 кв. м) в столичном ЖК "Ривьера". Комплекс расположен возле метро "Славутич" и выхода к пляжу на Днепре. Средняя стоимость квадратного метра жилья в этом ЖК – 35 тыс. грн. Поэтому недвижимость матери нардепа может стоить около 9,5 млн грн.

Перед этим, в апреле 2021 года, мать депутата приобрела дом площадью 150 кв. м под Броварами в селе Победа. По этому адресу находится коттеджный поселок "Viva Village Town", где расположено 13 таунхаусов. На странице городка в Facebook дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 млн грн.

Еще раньше, в 2020 году, Наталья Клочко стала владелицей 24 соток в Блиставице, в 25 км от Киева. Участок находится на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером. Сейчас на участке ничего нет. Однако только землю в этом месте продавали по 86 тыс. грн за сотку без коммуникаций. Таким образом, этот участок матери нардепа должен был обойтись примерно в 2 млн грн.

Кроме того, в прошлом году женщина купила авто – Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены на такие машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

При этом у самого нардепа, если верить его же электронной декларации, собственного жилья в собственности нет.

Андрей Клочко прошел в Раду по спискам "Слуги народа", сейчас возглавляет комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Согласно декларации самого нардепа, собственного жилья у его семьи нет, указано лишь две квартиры для регистрации и одна площадью более 100 кв. м в аренде. Клочко также указал 2 запорожца, Volkswagen Touareg 2011 года выпуска и Toyota Rav4 2016 года. В этом году семья Клочко также приобрела Nissan Leaf 2012 года и Mercedes S63 2014 года выпуска.

До прихода в парламент Клочко был частным предпринимателем с основным видом деятельности – торговля книгами в спецмагазинах. Его жена и сейчас занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году она задекларировала более 3,3 млн доходов. В то же время информация о матери нардепа отсутствует во всех бизнес-реестрах.

В комментарии журналистам Клочко сказал, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.