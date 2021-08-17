Беглый экс-министр Клименко смог вернуть имущество в Украине благодаря ошибке прокурора, – СМИ. ВИДЕО

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) объяснила решение закрыть дело в отношении бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко ошибкой прокурора Военной прокуратуры, из-за которой сроки досудебного расследования дела истекли еще до его передачи в САП.

Об этом говорится в ответе САП на запрос Bihus.info.

На основании этого решения весной 2021 года адвокаты Клименко смогли через Высший антикоррупционный суд снять арест с имущества беглого министра в Украине: квартир, паркомест, автомобилей, вагонов и охотничьей базы.

"Дело Клименко" расследовали еще с 2014 года. Через несколько лет досудебного расследования активы, которое следствие связывало с беглецом и его окружением, арестовали и передали в управление государственному Агентству по розыску и менеджменту коррупционных активов (АРМА). Имуществом Клименко Агентство управляло до весны 2021 года, когда Антикоррупционый суд принял ряд решений, которыми снял аресты с активов компаний Клименко.

В итоге ряд арестованных квартир были возвращены ООО "Киев Сити апартмент", ООО "Глория Юкрейн" и ООО "КУА "Эксельсиор". Ключевым лицом в этом бизнесе остается менеджер Клименко Оксана Чепижко, которая также была подозреваемой по делу беглого главы Миндоходов.

Кроме того, ООО "Скай 1" вернуло в управление коммерческую недвижимость в торговом центре "Гулливер", а ООО "Юнисон групп" – контроль над тысячей железнодорожных вагонов. Вернулись под контроль структур Клименко и охотничья база с тиграми и автомобили охранной фирмы.

Адвокаты смогли снять аресты, потому что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство в части подозрений фигурантам, в том числе и подозрения Клименко. В САП аргументировали это окончанием предельных сроков расследования.

Как пояснили в САП, сроки истекли, потому что предыдущий орган досудебного расследования – военная прокуратура – в 2018 году допустила ошибку при расчете сроков при объединении дел в отношении беглого министра.

"Сроки были нарушены вследствие решения прокурора, который в свое время, объединяя два производства, в которых Клименко А.В. было сообщено о подозрении, не учла того факта, что в соответствии с требованиями п. 2 ч. 6 ст. 219 УПК Украины сроки следствия добавляются, а не поглощаются. Таким образом, в результате объединения производств предельные сроки были нарушены и дело потеряла судебную перспективу", – пояснили в САП.

Дело в том, что в 2018 году расследовалось несколько производств о деятельности Клименко. В каждом из них были свои сроки расследования, и при объединении производств прокурор, по мнению САП, некорректно посчитала, сколько времени уже ведется следствие. Как следствие, по мнению САП, предельные сроки уже истекли, а достаточных для передачи обвинительного акта в суд доказательств так и не собрали. На этом основании прокурор САП решил прекратить производство по части подозрений.

По данным Bihus.Info, автором "ошибки" оказалась Ольга Миргородская, подопечная тогдашнего главы Главной военной прокуратуры Анатолия Матиоса. Сейчас она работает в Обуховской окружной прокуратуре, заместителем руководителя. Говорить с журналистами о подсчете сроков следствия по "делу Клименко" Миргородская не захотела.

Между тем имущество, выведенное из-под ареста по "делу Клименко", уже переписывается на новых владельцев, связанных с беглым министром. Например, машиноместо в элитном ЖК "Новопечерские липки", которое стоит как среднестатистическая квартира в Киеве, оформили на Екатерину Назимко. Ее называют главным бухгалтером братьев Клименко.

Квартиру на Глубочицкой переписали на Алексея Круподерю. Это соучредитель ОО "Восстановление Донбасса", близкого к экс-министру Клименко. Другая квартира перешла к автору ютуб-канала "Клименко Тайм" Армине Хачатрян. Получила жилье площадью 77 кв. м и редакционный директор медиахолдинга "Вести" Клименко Иляна. Все перечисленное имущество оформлено у одного нотариуса и почти в одно время.

Ранее несколько земельных участков и недостроенный дворец в Конча-Заспе, которые принадлежали ООО КУА "Эксельсиор", оформили на окружение смотрящего по Киеву от Офиса президента Дениса Комарницкого. Последний должен был заплатить за это имущество $2,5 млн, а Оксана Чепижко – решить вопрос с судебными арестами. Вскоре после удостоверения сделки Печерский районный суд действительно отменил арест на это имущество.

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Как сообщалось, 13 мая 2020 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о заочном аресте Клименко в связи с отстутствием объявления подозреваемого в международный розыск. Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После Революции достоинства сбежал из Украины.

Его подозревали в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества, служебном подлоге. По данным следствия, Климнеко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

Кроме того, прокуратура расследовала дело о создании Клименко так называемых "налоговых площадок", в результате чего государству был нанесен ущерб более 104 млрд грн.

В мае 2017 года по этому делу правоохранители проводили в 15 областях Украины спецоперацию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

Однако в итоге все задержанные по делу "налоговых площадок" Клименко вышли из-под стражи, так как УПК Украины не предусматривает содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года.