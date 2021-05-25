Журналисты опубликовали записи Медведчука о возвращении контроля над трубопроводом из России. ВИДЕО

Бизнесмен Виктор Медведчук 25 февраля 2015 года обсуждал национализацию части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" с главой российской "Транснефти".

Об этом свидетельствуют аудиозаписи разговоров, проанализированных Bihus.Info.

В то время украинские суды уже передали труба от "Транснефти" в пользу Фонда госимущества Украины (первая инстанция и апелляция).

В этот день на пленках, имеющихся у журналистов, Медведчук впервые упоминает, что разговаривал о трубе с "нашим главным", у него "есть предложение" и он лично "контролирует" это вопрос. Уже на следующий день, 26 февраля 2015 года, Медведчук сообщает, что вновь встречался с "нашим главным" и тот "сообщил конкретику". По информации журналистов, в это время Медведчук находился в Киеве - 25 февраля он вернулся из зарубежной поездки. В дальнейшем Медведчук в разговоре с тем же руководителем "Транснефти" описывает план: труба должна вернуться под контроль россиян, а они продадут ее другой компании.

"Представителем" этой компании Медведчук выдвигает "нардепа из своей бригады" Тараса Козака. И эта передача трубы, и "подставной Козак", судя по пленкам, тоже согласованы. В частности, "здесь", с "руководителем" (звонок происходит из Киева). 17 марта 2015 года Высший хозяйственный суд, вопреки плану, согласованному Медведчуком и "руководителем здесь", решает, что "труба" теперь окончательно украинская.

На следующий день Медведчук обещает главе российской "Транснефти", что через 2-3 часа будет "у него" (звонок происходит из Киева) и спросит, что это такое и что они будут делать дальше.

Уже через три часа Медведчук из Киева вновь набирает "Транснефть". Говорит, что план не меняется, даже несмотря на это решение суда. Далее все события разворачиваются так, как озвучивал Медведчук. Решение трех инстанций о национализации трубы "сносят". При этом Медведчук все время ссылается на кого-то здесь в Киеве, с кем он договорился и кто "должен быть заинтересован". 21 апреля 2015 года судья Ривненского хозяйственного суда Ярослава Гудзенко за одно заседание по сути вернула трубу россиянам. Ее решение отменило уже фактически завершенную национализации стратегического нефтепродуктопровода.

Как только трубопровод вернулся россиянам, начался процесс переоформления его на людей из окружения Виктора Медведчука.

В августе 2015 года "появился" покупатель "трубы". Компания International Trading Partners - никому неизвестная фирма, прописанная в швейцарском Сен-Галлене. По данным Bihus.Info, Медведчук с Тарасом Козаком посетили этот город в январе 2015 года.

Владельцем "швейцарцев" указан Анатолий Шефер. Через нескольких людей он связан с братом Виктора Медведчука. В декабре 2015 года продажу трубы согласовал украинский Антимонопольный комитет. А весной 2016-го соглашение о переходе трубы "швейцарцам" было завершено. В этот период в разговорах Медведчука звучали тезисы, которые могут объяснить мотивацию того, кого в разговорах называют "наш главный". Трубу планировали обменять на какой-то завод, который Россия национализировала.

В комментарии Bihus.Info Виктор Медведчук на вопрос, кто помог ему организовать решение Ровенского суда в интересах "Транснефти", заявил: "Никогда не было такого, чтоб я кому-то гарантировал, тем более в отношении судебных решений. Не занимался судами, в т.ч. и в решении того вопроса, о котором вы спрашивали".

Петр Порошенко в разговоре с Bihus.Info свел все коммерческие вопросы к победам в обмене пленными: "Первое, я хочу подчеркнуть, что ваша уважаемая журналистская программа, к сожалению, приняла участие или в манипуляциях, или во лжи. Я никаких других тем, кроме привлечения и возврата заложников ... И я горжусь тем, что мы вернули более 3 тысяч заложников. Все остальные позиции - это сплошная ложь ".

Как известно, в 2016 году часть старого дизеля, который оставался в трубе и который новым владельцам необходимо было куда-то девать для старта новой прокачки, продали Министерству обороны Украины. Ради этой закупки даже пришлось менять техрегламент, поскольку столь старый тип горючего на тот момент покупать уже запрещалось.

Кроме того, на пленках зафиксировано, что Виктор Медведчук скорее всего контролировал деятельность дизельного трейдера и владельца автозаправок "Глуско" - "Протон Энерджи Групп". На одной из записей заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак надиктовывает Медведчуку содержание расписки, которой Медведчук должен признать контроль над компанией и лично гарантировать, что "Протон" будет продавать топливо только согласованным с "доблестной службой" РФ контрагентам.