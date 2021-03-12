Банкир Коломойского переписал бизнес на родственников после задержания. ВИДЕО

Бывший заместитель председателя правления "Приватбанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переоформил на гражданскую жену и дочь доли в нескольких компаниях, которыми владел лично.

Это произошло сразу же после того, как банкира официально задержали детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), для чего даже пришлось посадить уже вылетевший в направлении Австрии чартерный самолет, сообщается в расследовании программы "Слідство.Інфо".

НАБУ посадило самолет с Владимиром Яценко в "Борисполе" около полудня 22 февраля. Банкира задержали и увезли в правоохранительные органы. А уже вечером того же дня от Яценко его гражданской жене перешли его доли в нескольких компаниях.

В частности, речь идет об ООО "Финтех бэнд" – фирме, которая руководит проектом monobank. Также родственникам перешли доли Яценко в компании "Эстейт сити" и "Эйси диси процессинг".

На следующий день, 23 февраля, на дочь Яценко, Анну, тоже переоформили активы в двух аграрных компаниях. В частности, дочери полностью перешла компания "Ульяновка агро", включая 23 объекта недвижимости, 500 земельных участков и 17 автомобилей. В тот же день дочь получила от отца 90% компании "Машевка агро альянс". В собственности єтой компании - 28 объектов недвижимости, 2483 земельных участков и 64 автомобиля.

По информации журналистов, компании переписывались на основании нотариальной доверенности, которую Яценко подписал, вероятно, накануне задержания в "Борисполе". При этом не исключено, что на самом деле на родственников Яценко перешло больше активов, чем удалось установить.

Как отмечают авторы расследования, обычно в таких коррупционных делах сразу после задержания детективы НАБУ накладывают так называемый предварительный арест на имущество и активы подозреваемого до принятия соответствующего решения судом.

Однако в этом случае правоохранители обратились в суд уже после того, как активы были переписаны на гражданскую жену Яценко. Поэтому Высший антикоррупционный суд отказался их арестовать.

В пресс-службе НАБУ заявили, что детективы заблаговременно не инициировали наложение временного ареста на это имущество из-за загруженности и других приоритетов.

В то же время, в НАБУ сообщили, что им удалось арестовать имущество, которое было непосредственно в собственности подозреваемого Яценко. В частности, речь идет о 8 жилых домах, 2 квартирах, 20 земельных участках, 6 автомобилях и 1 судне.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.