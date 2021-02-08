У жены владельца телеканалов Медведчука нашли квартиру в Москве за $13 миллионов. ВИДЕО

Гражданская жена народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака Наталья Лавренюк, которую он не указывает в декларации, владеет квартирой площадью 657 квадратных метров в центре Москвы, в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park.

На момент приобретения в собственность рыночная стоимость этого жилья составляла $13 млн (или около 350 млн грн), сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Согласно официальной выписке из реестра прав Российской Федерации, Наталья Лавренюк стала владелицей квартиры в Knightsbridge Privat Park (Москва, улица Ефремова, 19) в марте 2020 года.

Жилье расположено на первом этаже одного из зданий комплекса и имеет так называемый антресольный этаж, то есть два уровня.

Кроме того, Наталья Лавренюк владеет четырьмя паркоместами в Knightsbridge Privat Park и несколькими подвальными помещениями.

Knightsbridge Privat Park состоит из четырех семиэтажных домов в английском неоклассическом стиле с закрытым парком площадью два гектара.

Комплекс также известен высокой стоимостью жилья и тем, что в нем живет российская властная элита. Журналисты-расследователи находили там квартиру руководителя "Почты России" Николая Подгузова (386 кв. м) и сестры главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина (170 кв. м). Но площадь квартиры гражданской жены народного депутата Тараса Козака значительно превышает размеры помещений российских чиновников в этом комплексе.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Все три телеканала приостановили эфирное вещание и доступны только в сети интернет.

Санкции также введены в отношении фактического собственника телеканалов нардепа Тараса Козака, который является ближайшим соратником и бизнес-партнером Медведчука, а также против двух чартерных авиакомпаний, предоставлявших самолеты для поездок Козака и Медведчука в РФ и оккупированный Крым.