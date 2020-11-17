Муж Венедиктовой получил 750 тысяч за увольнение из Киберполиции и продолжил ходить на работу. ВИДЕО

Муж генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесников уволился с должности заместителя начальника Департамента киберполиции, получил за это 750 тысяч гривен и продолжил ездить на работу.

Журналисты получили пакет документов, свидетельствующих: Колесника официально уволили с должности 30 сентября, сообщает Bihus.Info.

Перед тем он задекларировал более 750 тысяч гривен выплат, связанных с этим увольнением. Из них – 608 тысяч разовая помощь при увольнении, 103 тысячи – зарплата, премии и неиспользованные отпуска, еще свыше 60 тысяч – материальная помощь и помощь на решения социально-бытовых вопросов. В частности, Колесник просил и получил деньги, за якобы долгое и дорогое лечился от коронавируса.

Но, несмотря на увольнение, журналисты систематически замечали авто, которым пользуется Колесников, под зданием Киберполиции. Более того, на сайте он продолжал числиться заместителем, а в приемной не знали, что он увольнялся.

Оказалось, что уже на следующий день после ухода Колесника, 1 октября Киберполиция объявила конкурс на прежнюю должность мужа Венедиктовой, а 5-го октября уволенный Колесник подался на этот конкурс. Сейчас в департаменте не комментируют, на каком этапе конкурс, но, похоже, что Колесник продолжает ездить в Киберпол как на работу.

После увольнения у Колесника изменилась категория должности, на которую он заново претендует. Дело в том, что увольнялся Колесник с должности заместителя начальника 2-го управления – как представитель "среднего состава полиции". Претендует же он опять таки на должность заместителя начальника – начальника 2-го управления, но уже как "государственный служащий". Эта категория открывает более широкие карьерные перспективы.