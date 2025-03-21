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Новини
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Керівництво "Нафтогазу" зриває повернення в Україну коштів на 1,6 мільярда гривень, – НАБУ

чумак,роман

Бездіяльність керівництва НАК "Нафтогаз України" може призвести до зриву операції з повернення в Україну коштів на суму 1,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ), не уточнюючи обставин справи, у якій антикорупційні органи намагаються повернути кошти.

"НАБУ та САП системно займаються поверненням активів в Україну та протидією корупційним схемам, що загрожують державним інтересам. Наразі отримано реальну можливість першого за всю історію України повернення з-за кордону 1,6 млрд грн... Однак деструктивна позиція з боку в.о. керівника НАК "Нафтогаз" може призвести до втрати такої можливості, над якою активно працюють антикорупційні органи", – йдеться у заяві.

У НАБУ наголошують, що захист державних інтересів "є спільною відповідальністю усіх державних інституцій, тому керівництво "Нафтогазу" зобов’язане вживати всіх необхідних заходів".

Хто зараз керує "Нафтогазом"?

Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України. У той же день Кабмін перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

Після цього наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила виконуючим обов'язки голови правління компанії Романа Чумака.

Автор: 

НАБУ (1520) Нафтогаз (3303) САП (253)


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ТаНеМожеТакогоБути.
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21.03.2025 21:36 Відповісти
Коболєв, кажете?
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21.03.2025 21:59 Відповісти
так в тюрьму оформляйте , в платн1 камери
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21.03.2025 22:54 Відповісти
Та вони ті гроші вже в офшори вивели мабуть
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22.03.2025 07:54 Відповісти
Та *****, як вивести в офшори те чого нема. Хоч новини читайте
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22.03.2025 08:22 Відповісти
Новини - *цю новину*
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22.03.2025 08:26 Відповісти
Ці нароблені імпотенти, борюни за інтереси держави ( злодійкуватих чиновників) пускаючи соплю, щось таким плаксивим голосочком блєють про те, що якийсь вишкребок заважає повернути до України мільярди доларів. Тоді питається в задачнику нахрена ви такі беззубі потрібні, що за десятки років, ще нічого не повернули до України.
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22.03.2025 18:58 Відповісти
А шо активы регианалов Кушнира с Киевгорстроя, и завхоза Януковича Кравца возвращать не будут? Это другое, в ОП занесли и все гуд
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22.03.2025 20:57 Відповісти

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