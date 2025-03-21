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Фонд гарантування виставив на аукціон активи банку "Фінанси та кредит". Стартова ціна складає 2,4 мільярда

Фонд гарантування виставив на аукціон активи банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на торги в системі "Prozorro.Продажі" активи АТ "Банк "Фінанси та кредит". Аукціон відбудеться 27 березня цього року.

Про це йдеться в повідомленні Фонду. 

До складу лоту GL18N027381 включено права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними із суб'єктами господарювання.

Частина активів перебуває в заставі Національного банку України.

"Компанії-позичальники не перебувають у процесі припинення і ведуть діяльність у сфері виробництва фармацевтичних препаратів та матеріалів", – зазначили в Фонді.

У забезпечення виконання зобов'язань перед банком оформлено:

  • єдиний майновий комплекс площею 36,8 тис. кв. м у Львові з виробництва фармацевтичної продукції, який включає нерухоме та рухоме майно, основні засоби;
  • комерційна нерухомість у центрі Києва: приміщення на вул. Саксаганського загальною площею близько 3 тис. кв. м та на просп. Берестейському загальною площею 1,7 тис. кв. м;
  • земельні ділянки загальною площею 23,7 га у Київській області.

Початкова ціна лоту складає 2,4 млрд грн.

У Фонді наголосили, що на продаж виставлено не майно, що є заставою за кредитними договорами, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів АТ "Банк "Фінанси та кредит".

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні подав до українського суду черговий позов проти Росії. Він стосується збитків, завданих банкам Фонду, в результаті розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Автор: 

аукціон (1335) торги (112) Фінанси та Кредит (78) Фонд гарантування вкладів (1448)


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