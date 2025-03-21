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Вартість приготування борщу за рік зросла не 19%. Скільки це коштуватиме?. ІНФОГРАФІКА

Скільки коштує приготувати борщ в березні 2025 року?

В Україні в березні цього року вартість борщу складає 177 грн, що на 19% більше, ніж торік, та на 9% – ніж у лютому.

Про це свідчать підрахунки "Українського клубу аграрного бізнесу". 

За приклад для розрахунків узяли рецепт приготування борщу, де на три літри води знадобляться 300 г капусти, 200 г буряка,
300 г картоплі, 150 г моркви, 100 г цибулі, 2 столові ложки томатної пасти, 30 мл олії, 500 г свинячих ребер, а також сіль, перець і лавровий лист за смаком.

Серед цих продуктів:

  • за рік капуста подорожчала на 71%, за місяць впала – на 1%,
  • буряк за рік зріс у ціні на 51%, а за місяць – на 13%, 
  • картопля подорожчала на 26% за рік, але за місяць впала на 2%,
  • морква за рік додала 271%, а за місяць – 9,8%,,
  • цибуля за рік подешевшала на 1%, а за місяць подорожчала – на 5%,
  • томатна паста за рік подорожчала на 14%, а за місяць – на 6%,
  • олія за рік зросла в ціні на 38%, а за місяць – на 4%,
  • свинячі ребра за рік подорожчала на 7%, а за місяць ціна – на 10%.

"Якщо додати до борщу дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) та зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 185 грн проти 170 грн минулого місяця", – підрахували в УКАБ. 

Скільки коштує приготувати борщ в березні 2025 року?
Скільки коштує приготувати борщ в березні 2025 року?

Раніше повідомлялося, що в березні 2025 року в Україні продовжується тенденція до зростання цін на продукти. Здебільшого причинами коливання цін на продукти є зміни в попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок.

Як повідомлялося, за минулий рік витрати українців на харчові продукти зросли: середній чек виріс на 19% в офлайн-магазинах та на 18% в онлайн-магазинах, якщо порівняти з довоєнним періодом.

Автор: 

продукти (720) ціни (3411)


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Топ коментарі
+19
Мосєйчучка дала "одобрямс" на публікацію?
Помніцца, "борщовий набір"- то є її тєма.
Мабуть ця зєлєнська. б л я д ь втратила інтерес, Порошенко ж не дасть попіаритись...
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21.03.2025 20:44
+13
Треба брехуху Мосейчук спитати! Вона ж у нас експерт по борщових наборах...
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21.03.2025 21:05
+9
мосєйчук - валютна хвойда.. це вже навіть "борщовими фактами" доведено, для шлунків-ідіотів..
тупорилій мОлоді кварталу є з кого брати приклад, а там вже, звісно за "швидкий зкробіток", хоч координати ЗСУ здавати треба, хоч машини військових палити чи залізничні шафи чи будь-які офіси - жлобам-дебілам-какаразніцам головне аби бабло капало - зеленські навчили і продовжують тренувати тупориле стадо какаразніц, тепер от "тисячею" чи "кешбеком"... а під вибори дермаки ще щось придумають..
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21.03.2025 21:16
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Мосєйчучка дала "одобрямс" на публікацію?
Помніцца, "борщовий набір"- то є її тєма.
Мабуть ця зєлєнська. б л я д ь втратила інтерес, Порошенко ж не дасть попіаритись...
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21.03.2025 20:44 Відповісти
Мовчить цуко, немов борщу в рот набрала...
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21.03.2025 21:13 Відповісти
Там ще один видатний соціальний термін - " споживчий кошик".
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21.03.2025 21:27 Відповісти
Срочно все переходите 6а ГОРОХ!!!Пока не подорлжал!!!поверьте в ЕС он дорогой!!!
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21.03.2025 20:47 Відповісти
Чудова ідея! І газ для держави!
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21.03.2025 20:59 Відповісти
В Украине горох не очень любят, у нас стратегическая крупа - гречка)
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21.03.2025 20:59 Відповісти
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21.03.2025 20:58 Відповісти
Якщо додати до борщу дві скибочки батона (50 г), пів кіла сала, та пів літра оковитої...
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21.03.2025 21:00 Відповісти
Треба брехуху Мосейчук спитати! Вона ж у нас експерт по борщових наборах...
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21.03.2025 21:05 Відповісти
Це інгредієнти на 5 порцій. І що,дорого?
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21.03.2025 21:09 Відповісти
Може для тебе за кордоном і не дорого,а пенсіонерам в Україні не дешево.
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21.03.2025 21:21 Відповісти
гамно вопрос!!! це коштуватиме приготування справжнього (авторського, бо кожний готує свій) борщу!!!
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21.03.2025 21:11 Відповісти
А де квасоля в борщі?

Сметана?
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21.03.2025 21:14 Відповісти
В класичному борщі немає квасолі, але існує окрема страва - "борщ із квасолею".
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22.03.2025 09:20 Відповісти
Мосєйчукча, фас!
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21.03.2025 21:15 Відповісти
мосєйчук - валютна хвойда.. це вже навіть "борщовими фактами" доведено, для шлунків-ідіотів..
тупорилій мОлоді кварталу є з кого брати приклад, а там вже, звісно за "швидкий зкробіток", хоч координати ЗСУ здавати треба, хоч машини військових палити чи залізничні шафи чи будь-які офіси - жлобам-дебілам-какаразніцам головне аби бабло капало - зеленські навчили і продовжують тренувати тупориле стадо какаразніц, тепер от "тисячею" чи "кешбеком"... а під вибори дермаки ще щось придумають..
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21.03.2025 21:16 Відповісти
Мосійчук вже наїлася?
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21.03.2025 21:18 Відповісти
Мосійчук їсть більш елітні страви. Не панське то діло - борщ їсти
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22.03.2025 07:57 Відповісти
Наразі важливіше за вартість борщу вартість "вбити москаля".
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21.03.2025 21:25 Відповісти
Шо вони вчепились до того борщу? Хто його їсть три рази на день цілий рік? А де ковбаса домашня по 350, сир Королівський по 380, масло 82% по 420, і ще маса інших продуктів?
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21.03.2025 21:39 Відповісти
і шо там раєвська? чи заціпило?
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21.03.2025 21:56 Відповісти
А сколько было в марте 2019-го года?
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21.03.2025 21:58 Відповісти
Ціна на картоплю, починаючи з 03.2017:

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22.03.2025 09:27 Відповісти
/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwivzO2vgJyMAxWEJhAIHXybO4oQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnews_odessa%2Fp%2FDDKcfR6IaU1%2F&usg=AOvVaw1azRdHmZdL4W0i91f9i_3Z&opi=89978449 "А навіщо ви говорите про це в публічному просторі?" (с) ...
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21.03.2025 22:23 Відповісти
Як БББББЛЛЛЯЯЯ можна зараз зварити борщ на 177 гривень???!!!
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22.03.2025 00:23 Відповісти
Картопля за рік подорожчала на 26%???!! Більшого сцяння в очі ще не бачив
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22.03.2025 07:32 Відповісти
йо..нулися на борщовому наборі.. Війна йде .гинуть кращі сини та доньки українського народу..цвіт нації...а ці пі..ри про борщовий набір... Красти не потрібно у держави, тобіш в українців і ніхто ніколи незгадає про ціну борщового набору.. Пока були молоді та дужі українські гречкосії,то і ваш борщовий набір копійки коштував... А ці пі..ри з товстим задом і відсутніми моззям вас скоро нагодують бощем... будете тільки лайкати цей борщик ..
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22.03.2025 12:21 Відповісти

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