Вартість приготування борщу за рік зросла не 19%. Скільки це коштуватиме?. ІНФОГРАФІКА

В Україні в березні цього року вартість борщу складає 177 грн, що на 19% більше, ніж торік, та на 9% – ніж у лютому.

Про це свідчать підрахунки "Українського клубу аграрного бізнесу".

За приклад для розрахунків узяли рецепт приготування борщу, де на три літри води знадобляться 300 г капусти, 200 г буряка,

300 г картоплі, 150 г моркви, 100 г цибулі, 2 столові ложки томатної пасти, 30 мл олії, 500 г свинячих ребер, а також сіль, перець і лавровий лист за смаком.

Серед цих продуктів:

за рік капуста подорожчала на 71%, за місяць впала – на 1%,

буряк за рік зріс у ціні на 51%, а за місяць – на 13%,

картопля подорожчала на 26% за рік, але за місяць впала на 2%,

морква за рік додала 271%, а за місяць – 9,8%,,

цибуля за рік подешевшала на 1%, а за місяць подорожчала – на 5%,

томатна паста за рік подорожчала на 14%, а за місяць – на 6%,

олія за рік зросла в ціні на 38%, а за місяць – на 4%,

свинячі ребра за рік подорожчала на 7%, а за місяць ціна – на 10%.

"Якщо додати до борщу дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) та зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 185 грн проти 170 грн минулого місяця", – підрахували в УКАБ.





Раніше повідомлялося, що в березні 2025 року в Україні продовжується тенденція до зростання цін на продукти. Здебільшого причинами коливання цін на продукти є зміни в попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок.

Як повідомлялося, за минулий рік витрати українців на харчові продукти зросли: середній чек виріс на 19% в офлайн-магазинах та на 18% в онлайн-магазинах, якщо порівняти з довоєнним періодом.