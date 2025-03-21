Велика Британія заморозила російських активів на понад $32 мільярди

Велика Британія, згідно з даними за 2023-2024 фінансовий рік, заморозила російських активів на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів ($32,3 млрд).

Про це йдеться в повідомленні британського уряду з посиланням на дані щорічного огляду Управління з реалізації фінансових санкцій Великої Британії (OFSI).

У звіті зазначається, що разом зі своїми союзниками Велика Британія "запровадила найсуворіші санкції, з якими коли-небудь стикалася Росія". Так, станом на березень 2024 року уряд Великої Британії включив 2001 фізичну та юридичну особу до списку санкцій проти Росії.

"Санкції, запроваджені Великою Британією та її союзниками, суттєво вплинули на економіку Росії, позбавивши її понад $400 млрд із лютого 2022 року, що еквівалентно чотирьом рокам військових витрат Росії. Загальний фінансовий стан Росії погіршився, і очікується, що федеральний бюджет залишатиметься дефіцитним принаймні до 2026 року", – зауважили в британському уряді.

Секретарка Міністерства фінансів Великої Британії Емма Рейнольдс заявила, що Велика Британія продовжить жорстко застосовувати фінансові санкції в рамках ширшої відповіді на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Заморожування активів перешкоджає будь-якому громадянину Сполученого Королівства або будь-якому бізнесу у Великій Британії мати справу з будь-якими коштами чи економічними ресурсами, якими володіє, утримує або контролює підсанкційна особа.

Фінансові санкції Великої Британії застосовуються до всіх осіб на території та в територіальному морі Сполученого Королівства, а також до всіх осіб Сполученого Королівства, де б вони не знаходилися. Це також запобігає наданню коштів або економічних ресурсів підсанкційній особі або на її користь.

Раніше Велика Британія вирішила виключити із санкційного списку російського мільярдера Фархада Ахмедова. Причини скасування обмежень не повідомлялися.

До того стало відомо, що Велика Британія та Європейський Союз обговорять способи арешту заморожених російських активів і збільшення витрат на оборону, щоб чинити тиск на президента РФ Владіміра Путіна перед можливими мирними переговорами щодо припинення війни РФ проти України.