Генштаб просить додатковий мільярд на виплати військовим представникам за кордоном, – ЗМІ

Генеральний штаб ЗСУ ініціював збільшення граничної чисельності посад військових представників України в багатонаціональних органах військового управління за кордоном, а також розміру їхнього місячного грошового забезпечення.

Про це йдеться в листі вже колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича до міністра оборони Рустема Умєрова, повідомляє ЕП.

Зокрема, Баргилевич просив Умєрова надати принципову згоду на наступні зміни у постанові Кабміну від 2 березня 2010 року №251 (з обмеженим доступом):

передбачити, що гранична чисельність посад в багатонаціональних органах військового управління за кордоном має становити 135 осіб (наразі – 35);

встановити розмір місячного грошового забезпечення представників у багатонаціональних органах військового управління за кордоном на рівні 100% за останньою штатною посадою (наразі – 50%).

Фінансово-економічні розрахунки до вже підготовленого Міноборони проєкту відповідних змін передбачають, що у випадку ухвалення урядом цієї пропозиції у 2025 році з державного бюджету доведеться додатково витратити 231 млн грн, у 2026 році – 390 млн грн, а у 2027-му – 399 млн грн. Разом на додаткові видатки знадобиться 1,02 млрд грн.

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У Генштабі пояснювали внесення відповідних змін необхідністю створення повноцінного українського військового представництва при Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) у м. Вісбаден (Німеччина), а також Групі сприяння безпеці – Україна (SAG-U).

Відповідно до орієнтовних розрахунків один український військовослужбовець, який перебуватиме у згаданих представництвах отримуватиме від 3641 євро до 4218 євро щомісячної винагороди.

"Основним завданням NSATU є планування, координація та організація надання міжнародної військової допомоги Україні, координація підготовки військ та підтримка розвитку військ", – зазначається в листі Баргилевича.

Як повідомлялося, 16 березня президент Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України, призначивши замість нього генерал-майора Андрія Гнатова. Водночас Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.