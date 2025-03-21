Україна може на 100% забезпечити Євросоюз дефіцитними агрокультурами, – Висоцький

Україна може майже до 100% підняти рівень забезпечення Європейського Союзу тими культурами, які вирощуються в Україні.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Українське радіо.

"Об'єктивно кажучи, ми вбачаємо в агросекторі (Євросоюзу, – ред.) не просто зацікавленість, а досить логічне і взаємовигідне партнерство. Глобально, є багато напрямів, де Євросоюз залишається імпортозалежним", – сказав Висоцький.

Він зазначив, що це, зокрема, протеїнова група – соя, інші бобові продукти, частково – зернова група, насамперед, кукурудза. Окрім того, відбувається більший чи менший імпорт цукру, тваринницької продукції.

"Україна може підняти рівень забезпечення Євросоюзу майже до 100% за тими культурами, які у нас вирощуються. Це диференціація ризиків – геополітичних, торгових та інших, коли ти впевнений, що все необхідне для забезпечення базовим продовольством понад пів мільярда населення є в межах твого політичного, економічного та безпекового союзу", – зауважив Висоцький.

Окрім того, за його словами, ту продукцію, що виробляється з надлишком, якщо взяти сумарно з ЄС, можна спільно експортувати.

"Нагадаємо, що зараз 86% продукції експортується морем. Відтак якщо на цю продукцію попит на Близькому Сході чи в Північній Африці – експортуємо туди. Але це можна вже позиціонувати як європейський експорт та як спільну європейську позицію щодо боротьби з голодом в Африці. Тобто ми можемо підвищити вплив Європейського Союзу на продовольчу безпеку і спокій у різних регіонах", – сказав Висоцький

Він також звернув увагу, що в Євросоюзі фактично не залишилося майданчиків для збільшення виробництва, з точки зору їхніх регуляцій, густоти населення, санітарних норм тощо.

"Кошти є, розвиватися і рости для будь-якого виробництва – це логічно, а Україна може стати тим майданчиком, де все буде гармонізовано. З мінімальними додатковими витратами можна мультиплікуватися, збільшуючи виробництво в Україні. Тут такі можливості є", – підсумував Висоцький.

Раніше повідомлялося, що від початку російського повномасштабного вторгнення Україна втратила 25% своїх сільськогосподарських земель, що призвело до зменшення валового виробництва аграрної продукції.

Перед тим Висоцький заявляв, що український аграрний сектор на 60-70% експортоорієнтований і водночас експортозалежний, а світове споживання таким чином залежить від нього.