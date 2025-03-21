На четвертому році великої війни Рада засекретить дані оборонних підприємств у реєстрах: Комітет підтримав законопроєкт
Комітет Верховної Ради з питань правової політики схвалив законопроєкт №11533 про обмеження доступу до відомостей про оборонні об'єкти у державних реєстрах Мін'юсту.
Таке рішення Комітет ухвалив на засіданні 21 березня, рекомендувавши підтримати проєкт закону у першому читанні, розповів член Комітету та співавтор законопроєкту Ігор Фріс ("Слуга народу") у коментарі Укрінформу.
"Проєкт розроблено на базі рішень робочої групи, яка виступила за закриття особливо чутливої інформації щодо оборонних підприємств країни. Ми говоримо про (обмеження доступу до відомостей, – ред.) Держземельного кадастру (ДЗК), Реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру юросіб та фізичних осіб-підприємців, реєстру винаходів та патентів та інших", – розповів Фріс.
За словами депутата, зараз ворог може отримувати інформацію про оборонні підприємства шляхом співставлення даних з держреєстру юридичних осіб та Єдиного реєстру судових рішень.
"Сьогодні інформація про громадян країни, їхнє майно та оборонні підприємства перебуває у відкритому доступі. Мова йде як про об'єкти нерухомого майна, які дуже легко прослідковуються щодо їх належності до оборонних підприємств, так і про кадастрові номери земельних ділянок, на яких розташовані виробничі підприємства. Ворог може навіть знайти будь-яку особу. І такі випадки були, коли наших військових відшуковували ворожі агенти через інформацію з держреєстрів. Цього не може бути під час війни", – наголосив Фріс.
Він додав, що цю задачу спрощують різні сервіси, які мають угоди з держателями реєстрів і роблять інформацію з них максимально публічною.
"Хоча в реєстрі судових рішень назви зазначаються таким чином як "ОСОБА1" та "ОСОБА2", кадастрові номери та суть справи все одно легко прослідковуються. Ворогу не потрібно докладати жодних зусиль, щоб ідентифікувати підприємства, й завдати їм шкоди. Саме на те, щоб цього не допустити направлений законопроєкт", – додав депутат.
Він нагадав, що проєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, та деяких інших публічних електронних реєстрів" № 11533 зареєстровано у Верховній раді ще наприкінці травня минулого року.
Фріс висловив переконання, що зараз у Верховній Раді є достатньо голосів на ухвалення цього законопроєкту.
Як повідомлялося, восени минулого року Верховній Раді пропонували засекретити кошториси будівництва об'єктів для захисту критичної інфраструктури.
Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт щодо запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень. Але тоді для його ухвалення голосів правлячої фракції "Слуга народу" не вистачило, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання, а згодом ухвалили вже без цієї суперечливої норми.
https://biz.censor.net/news/3529178/rada-zasekretyt-informatsiyu-pro-zahyst-krytychnoyi-infrastruktury
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