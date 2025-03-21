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Новини Тіньова економіка
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БЕБ викрило незаконний продаж пального в промислових масштабах на Одещині. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило незаконний продаж пального в Одеській області

Бюро економічної безпеки в Одеській області скерувало до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків, які налагодили на Одещині продаж незаконно виготовленого пального в промислових масштабах.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ. 

"Встановлено, що мешканець Біляївки, не бувши зареєстрованим як підприємець, протягом 2024 року купував за значно нижчими від ринкових цін незаконно виготовлене пальне невідомого походження. Надалі фігурант без дозвільних документів продавав бензин та дизельне пальне. Для цього він орендував декілька земельних ділянок у містах Біляївка та Теплодар, де встановив спеціальне автозаправне обладнання" – розповіли в БЕБ.

Для того, щоб збільшити об'єми реалізації пального, фігурант долучив до незаконної діяльності свого товариша.

Детективи БЕБ провели понад 20 санкціонованих обшуків й вилучили 65,7 тонни дизельного пального та бензину.

Крім того, було вилучено 31 ємність та колонки для реалізації пально-мастильних матеріалів, пересувну АЗС на базі автомобіля.

Загальна вартість вилученого майна складає понад 13,5 млн грн.

Фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

БЕБ викрило незаконне виробництво пального в Одеській області
БЕБ викрило незаконне виробництво пального в Одеській області
БЕБ викрило незаконне виробництво пального в Одеській області
БЕБ викрило незаконне виробництво пального в Одеській області
БЕБ викрило незаконне виробництво пального в Одеській області
БЕБ викрило незаконне виробництво пального в Одеській області
БЕБ викрило незаконне виробництво пального в Одеській області
БЕБ викрило незаконне виробництво пального в Одеській області
БЕБ викрило незаконне виробництво пального в Одеській області

Як повідомлялося, раніше детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів.

До того стало відомо, що БЕБ виявило нелегальну фабрику з виробництва підробок сигарет відомих брендів. Під час обшуків вилучили товару на 60 млн грн.

Автор: 

Одеська область (235) фальсифікат (33) тіньова економіка (46) Бюро економічної безпеки (402) пальне (21)


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