Мінус дороги, плюс ЗСУ і силовики: Гетманцев показав, як змінився розподіл видатків держбюджету за останні роки

За роки повномасштабної війни значно зросла частка видатків державного бюджету на оборону, підтримання громадського порядку і суди, водночас зменшилась частка видатків на соціальний захист і розвиток економіки.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Згідно із наведеними ним даними, основні зміни, які відбулись у структурі видатків зведеного бюджету за роки повномасштабної війни (дані за 2024 у порівнянні із 2021 роком) виглядають наступним чином:

частка видатків на оборону зросла у 7 разів: із 7% у 2021 році до 47% у 2024 році (від всіх видатків зведеного бюджету);

частка видатків на громадський порядок, безпеку і судову владу зросла із 10% до 14%;

частка видатків соціального спрямування (соціальний захист, освіта, медицина, культура спорт) скоротилась більш ніж удвічі: із 52% до 23%;

частка видатків на економічну діяльність скоротилась більш ніж утричі: із 18% до 5% (до цієї категорії видатків належала програма "Велике будівництво", – ред.);

частка видатків на загальнодержавні функції скоротилась із 14% до 9%, в тому числі обслуговування державного боргу – із 8,4% до 6,1%.

"Завдяки мобілізації внутрішніх ресурсів і допомоги партнерів ми платимо значну економічну ціну за право залишатись вільними. Прецедентів коли військові видатки сягали близько 30% ВВП протягом трьох і більше років у світі можна порахувати по пальцям однієї руки (в т.ч. Ізраїль). В той же час, маємо об’єктивне скорочення соціальних та економічних видатків, частка яких у перерозподілі через зведений бюджет скоротилась із 24% до 18% ВВП, і це в тому числі негативно впливає на нашу економічну динаміку", – прокоментував Гетманцев.

Водночас він спрогнозував, що навіть після завершення повномасштабної війни видатки держбюджету на оборону та безпеку залишатимуться високими.

"Навіть за умов стійкого миру такі видатки ще довго залишатимуться на набагато більшому рівні через необхідність модернізації та зміцнення наших збройних сил, розвитку ОПК. Утім вірним буде і те, що стійкий мир дасть змогу помітно збільшити перерозподіл ВВП на фінансування невійськових секторів економіки, які зазвичай роблять більший внесок у багатофакторну продуктивність у довгостроковій перспективі", – додав голова Комітету.

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Як повідомлялося, за підрахунками видання Наші гроші, у 2021 році у системі Prozorro провели тендерів на будівництво і ремонт доріг та інших інфраструктурних об'єктів майже на 350 мільярдів гривень, що вдесятеро більше обсягу публічних закупівель, проведених Міноборони.

При цьому значна частина проєктів у межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми "Велике будівництво" фінансувалося за позичені кошти, які держава досі змушена повертати під час повномасштабної війни.

https://biz.censor.net/news/3408336/vytraty_na_pogashennya_borgiv_ukravtodoru_vpershe_perevyschat_finansuvannya_remontu_dorig