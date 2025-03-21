Кабмін дозволив обмежувати забір води із річок у випадку падіння рівня води

Кабінет Міністрів затвердив Порядок встановлення обмеження прав водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 21 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Порядок визначає процедуру встановлення обмеження прав водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, у разі настання маловоддя на річках або низького рівня води на водосховищах, загрози виникнення епідемій та епізоотій, аварій або умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод", – уточнив Мельничук.

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Як повідомлялося, за даними Укргідрометцентру, весняне водопілля 2025 року очікується нижчим за середні багаторічні значення на річках суббасейнів Верхнього Дніпра, Десни, Сіверського Дінця, окремих притоках Середнього Дніпра та Прута, на решті річок країни – весняне водопілля взагалі буде невираженим, тому водність річок в весняний період залежатиме від випадіння опадів.