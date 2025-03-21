Кабмін припинив дію угоди з Росією про співробітництво в галузі зв’язку. Вона діяла з 1993 року
Кабінет Міністрів припинив дію угоди між урядами України та Росії про співробітництво в галузі зв'язку.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 21 березня.
"Припинено, у зв'язку з докорінною зміною обставин, дію угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі зв'язку", – сказано в повідомленні.
Угода була підписана в Києві 26 травня 1993 року.
Як повідомлялося, на початку цього року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає вдосконалення Національної системи конфіденційного зв'язку. Ухвалення цього документу забезпечить наближення українського законодавтства до норм Європейського Союзу.
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