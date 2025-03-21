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Податкова запустила онлайн-запис до електронної черги

Податкова запустила онлайн-запис до електронної черги

Державна податкова служба України запустила онлайн-запис до електронної черги в Центрах обслуговування платників.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової. 

"Відтепер до електронної черги для відвідування Центрів обслуговування платників можна записатись онлайн на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі за посиланням", – сказано в повідомленні.

Також попередній запис на отримання послуг у ЦОП доступний через контакт-центр Держподаткої за телефоном 0800 501 007.

Як повідомлялося, впродовж 2024 року державними цифровими послугами активно користувалися 55% українців проти 64% роком раніше. Водночас торік зросла частка тих, хто задоволений якістю таких послуг.

До того віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україні за п'ять років удалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102 на 5 місце.

Автор: 

Державна податкова служба (338) електронна система (183) диджиталізація (44)


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Це вони "обслуговують", *****!
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21.03.2025 18:15 Відповісти
"... огласите стоимость этой вашей милости, пжалуста... "
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21.03.2025 18:18 Відповісти
Та з цього упиря треба вибивати кошториси по всім його "проектам"!
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21.03.2025 18:27 Відповісти
та це просто цифровий упиренок на зелені
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21.03.2025 18:36 Відповісти
питання!
а, навіщо взагалі ставати в чергу до податкової?
все ж дігіталізовано!
ціле міністерство є для цього, для дігіталізації.
чим менше підприємець бачить податкового баригу, тім краще для економіки країни.
ой, про що це я?
хатинка в іспанії та губата коханка сама себе не утримає....
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21.03.2025 18:21 Відповісти

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