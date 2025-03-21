Податкова запустила онлайн-запис до електронної черги

Державна податкова служба України запустила онлайн-запис до електронної черги в Центрах обслуговування платників.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

"Відтепер до електронної черги для відвідування Центрів обслуговування платників можна записатись онлайн на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі за посиланням", – сказано в повідомленні.

Також попередній запис на отримання послуг у ЦОП доступний через контакт-центр Держподаткої за телефоном 0800 501 007.

Як повідомлялося, впродовж 2024 року державними цифровими послугами активно користувалися 55% українців проти 64% роком раніше. Водночас торік зросла частка тих, хто задоволений якістю таких послуг.

До того віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україні за п'ять років удалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102 на 5 місце.