На шляху до ЄС український молочний сектор акцентує увагу на розвиток сімейних ферм, – СМПУ

У Варшаві відбулася зустріч зустріч міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля з міністром сільського господарства та розвитку села Польщі Чеславом Сєкерським.

Про це повідомляє пресслужба Спілка молочних підприємств України.

Окрім представників міністерств, на зустрічі також були присутні голова Держпродспоживслужби України Сергій Ткачук, представники Спілки молочних підприємств та польських аграрних асоціацій.

Так, Сєкерський зауважив, що наближається період інтенсивної роботи, і те, як вирішиться питання режиму торгівлі між Україною і ЄС після 5 червня, матиме вплив на все сільське господарство.

Водночас пропозицією українського міністра агрополітики Віталія Коваля було зміцнення горизонтального діалогу між аграрними асоціаціями двох країн. Він також представив концепцію розвитку сімейних ферм, які замінять особисті селянські господарства, особливо в молочному секторі.

Під час обговорення практичних питань, польські учасники дали кілька рекомендацій, які стосувалися ідентифікації тварин та ветеринарії. Було також висловлено занепокоєння щодо конкуренції польського агросектору з великими українськими агропідприємствами.

На питання польських учасників щодо обмеження діяльності великих концернів і підтримки дрібних фермерів Україні, відповів виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур, який підкреслив, що коли аграрний сектор України орієнтувався на країни СНД, в країні розвивалися великі аграрні компанії. Зараз же, коли наша країна рухається до членства в ЄС, наголос робиться на розвитку малих та середніх підприємств, зокрема в молочній галузі – на розвиток сімейних ферм.

Він додав, що Україна захоплюється тим, що змогли зробити поляки за 30 років і нормально ставиться до того, що в деяких секторах вони конкурентніші. На його переконання, у торгівлі головне це рівні умови, і саме про це – автономні торговельні заходи.

Цю думку поділяє директорка Польської молочної палати Агнешка Малішевська, яка заявила про спільну з СМПУ позицію і необхідність шукати проєкти, які підсилюють обидві сторони.

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Спілка молочних підприємств дякує Польщі за організацію конструктивного обговорення питань, які хвилюють польських та українських аграріїв. Адже, зроблено важливий крок для зміцнення порозуміння і збереження автономних торговельних заходів. Далі – черга Брюсселю.

Також СМПУ подякувала українському Міністерству агрополітики, яке на цій зустрічі працювало разом з українськими асоціаціями як одна команда, представляючи Україну, і професійно доводячи вигідність вільного руху товарів як для України, так і для Польщі.