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Новини
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Євросоюз підтримає незалежні медіа України на 10 мільйонів євро. На що спрямують гроші?

Євросоюз підтримає незалежні медіа України на 10 мільйонів євро

Європейський Союз готує пакет підтримки для незалежних медіа в Україні на 10 млн євро.

Про це заявила пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, передає Європейська правда.

Матернова зазначила, що підтримка незалежних ЗМІ є однією з ключових тем у питанні європейської підтримки.

"Наразі ми маємо пакет підтримки у розмірі 10 млн євро на цей рік для незалежних медіа в Україні. 7 млн євро з них будуть надані через наших партнерів. А в травні делегація Європейського Союзу оголосить конкурс на 3 млн євро за двома напрямками", – сказала Матернова.

Вона уточнила, що один з цих напрямків стосуватиметься журналістських розслідувань, а інший – підтримки локальних та регіональних ЗМІ.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що більше половини незалежних українських медіа можуть припинити діяльність через зупинку грантового фінансування від США.

Перед тим Гуманітарна місія ООН в Україні повідомила, що припинення міжнародної допомоги США вже призвело до серйозних проблем у наданні критично важливої гуманітарної допомоги для українців.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм USAID.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

За даними Reuters, Адміністрація Трампа планує звільнити майже усіх співробітників USAID: у штаті залишать менше 300 працівників із понад 10 тис. по всьому світу.

Автор: 

допомога (1517) фінансування (1999) медіа (68) Євросоюз (5067)


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Топ коментарі
+8
Заважають сутенерам ботів ОПі красти і клеїти з себе супер патріотів?
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21.03.2025 17:28
+5
підуть на марахфон
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21.03.2025 17:16
+5
Саме в цьому випадку навряд. В ЄС якраз неодноразово закликали відмінити безальтернативний зомбіМарафон.
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21.03.2025 17:26
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підуть на марахфон
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21.03.2025 17:16 Відповісти
Саме в цьому випадку навряд. В ЄС якраз неодноразово закликали відмінити безальтернативний зомбіМарафон.
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21.03.2025 17:26 Відповісти
Портнікови , Шабуніни та інші "борцуни "-грантоїди зраділи
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21.03.2025 17:23 Відповісти
Заважають сутенерам ботів ОПі красти і клеїти з себе супер патріотів?
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21.03.2025 17:28 Відповісти
Скоріше підсвічують те що треба, і мовчать коли треба. Скільки разів ці борцуни про справедливість говорили про бусифікацію? Ніскільки.
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21.03.2025 17:34 Відповісти
Кому "треба"?
Шабунін працював з Центром протидії корупції, саме про неї і писав, говорив. І тепер, наскільки я розумію, сам в ЗСУ.
На відміну від хвойд ОПи, бугаїв Петрович, Іванович, які тільки лижуть ОПу і в упор не бачать ні корупції, ні мародерства, ні бусифікації.
Стерненко пару разів написав про недоліки в ЗСУ, йому помахали повісткою, тепер пише тільки про дрони.
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21.03.2025 17:49 Відповісти
* Петрових, Іванових
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21.03.2025 18:08 Відповісти
Шабунін в ЗСУ ?))) Оце насмішили - цей дрібний шахрай схоже на те ,що взагалі реально ніколи там не був - з цього приводу по ньому відкриті кримінальні справи . Ще й забезпеченя віськослужбовця отримував. І присвоїв волонтерську машину .
Якби це хтось був інший - то вже сидів би .. Але схоже цього борцюна хтось покриває ...
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21.03.2025 23:53 Відповісти
У нас телехмарафон є!Іншого нам не тре!!°
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21.03.2025 17:42 Відповісти
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21.03.2025 17:48 Відповісти
Гроші на підтримку 5 каналу, Прямого та Еспресо.
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21.03.2025 18:03 Відповісти
Головне не забути підтримати свій говномарафон. Без цього продажна журналістика загине голодною смертю.
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21.03.2025 20:33 Відповісти

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