Євросоюз підтримає незалежні медіа України на 10 мільйонів євро. На що спрямують гроші?

Європейський Союз готує пакет підтримки для незалежних медіа в Україні на 10 млн євро.

Про це заявила пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, передає Європейська правда.

Матернова зазначила, що підтримка незалежних ЗМІ є однією з ключових тем у питанні європейської підтримки.

"Наразі ми маємо пакет підтримки у розмірі 10 млн євро на цей рік для незалежних медіа в Україні. 7 млн євро з них будуть надані через наших партнерів. А в травні делегація Європейського Союзу оголосить конкурс на 3 млн євро за двома напрямками", – сказала Матернова.

Вона уточнила, що один з цих напрямків стосуватиметься журналістських розслідувань, а інший – підтримки локальних та регіональних ЗМІ.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що більше половини незалежних українських медіа можуть припинити діяльність через зупинку грантового фінансування від США.

Перед тим Гуманітарна місія ООН в Україні повідомила, що припинення міжнародної допомоги США вже призвело до серйозних проблем у наданні критично важливої гуманітарної допомоги для українців.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм USAID.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

За даними Reuters, Адміністрація Трампа планує звільнити майже усіх співробітників USAID: у штаті залишать менше 300 працівників із понад 10 тис. по всьому світу.