В Україні продовжують зростати ціни на продукти. Подешевшало тільки борошно, – УКАБ
У березні 2025 року в Україні продовжується тенденція до зростання цін на продукти. Здебільшого причинами коливання цін на продукти є зміни в попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок.
Про це йдеться в повідомленні "Українського клубу аграрного бізнесу".
Найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів.
Лідером серед подорожчання стали томати (+39% за місяць), що пов'язано з низькими обсягами власного виробництва та переважним імпортом із Туреччини, який останнім часом трохи скоротився.
Також суттєво подорожчала морква, яка додала 30% у роздрібній ціні за місяць. Її вартість зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит української продукції.
Курятина також помітно подорожчала в березні. Так, куряча тушка додала 10%, філе – 7%, стегно – 5%. Таке здорожчання викликане стабільно високими витратами на корми, вартість яких поступово має стабілізуватись.
Водночас свинина демонструє помірне зростання (1-2%), а яловичина додала 4%.
Зростають у ціні і яйця, що подорожчали на 10% за місяць, досягнувши середньої ціни 73,1 грн за десяток, майже зрівнявшись із ціною 2023 року за аналогічний період. Основні фактор впливу – вартість кормів і погодні умови.
Молочні продукти продовжують дорожчати, але темпи зростання дещо сповільнилися. Найбільше підвищились ціни на: молоко – +11%, сир голландський – +7, вершки – +5%. Основною причиною зростання цін був сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте збільшення надоїв молока повинно змінити цінову ситуацію на ринку з настанням тепла.
Ціни на бакалійні товари залишаються відносно стабільними, за винятком соняшникової олії. Олія подорожчала на 4% за місяць, що пов'язано зі зростанням цін на насіння соняшника.
Єдиним продуктом, що помітно подешевшав, стало пшеничне борошно, яке втратило 16% у вартості за місяць. Це можна пояснити передсвятковими акціями в супермаркетах і маркетинговими стратегіями мереж для збільшення обсягів продажів напередодні Великодніх свят.
Як повідомлялося, за минулий рік витрати українців на харчові продукти зросли: середній чек виріс на 19% в офлайн-магазинах та на 18% в онлайн-магазинах, якщо порівняти з довоєнним періодом.
До того стало відомо, що Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.
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Якщо не віриш чи вже забув, то отут знайдеш графік цін на цибулю з 2017 року.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods/fruits-vegetables/vegetables/?k=%D0%BB%D1%83%D0%BA%3D%3D%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%3D+1%D0%BA%D0%B3 Ціни на продукти - цибуля ріпчаста
https://politics.comments.ua/ua/news/foreign-policy/u-trampa-z-yavlyatsya-yaycya-u-radi-vigadali-yak-rozplatitisya-za-patriot-video-760599.html
зеленакапуста ? По чому?