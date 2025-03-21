В Україні продовжують зростати ціни на продукти. Подешевшало тільки борошно, – УКАБ

У березні 2025 року в Україні продовжується тенденція до зростання цін на продукти. Здебільшого причинами коливання цін на продукти є зміни в попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок.

Про це йдеться в повідомленні "Українського клубу аграрного бізнесу".

Найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів.

Лідером серед подорожчання стали томати (+39% за місяць), що пов'язано з низькими обсягами власного виробництва та переважним імпортом із Туреччини, який останнім часом трохи скоротився.

Також суттєво подорожчала морква, яка додала 30% у роздрібній ціні за місяць. Її вартість зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит української продукції.

Курятина також помітно подорожчала в березні. Так, куряча тушка додала 10%, філе – 7%, стегно – 5%. Таке здорожчання викликане стабільно високими витратами на корми, вартість яких поступово має стабілізуватись.

Водночас свинина демонструє помірне зростання (1-2%), а яловичина додала 4%.

Зростають у ціні і яйця, що подорожчали на 10% за місяць, досягнувши середньої ціни 73,1 грн за десяток, майже зрівнявшись із ціною 2023 року за аналогічний період. Основні фактор впливу – вартість кормів і погодні умови.

Молочні продукти продовжують дорожчати, але темпи зростання дещо сповільнилися. Найбільше підвищились ціни на: молоко – +11%, сир голландський – +7, вершки – +5%. Основною причиною зростання цін був сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте збільшення надоїв молока повинно змінити цінову ситуацію на ринку з настанням тепла.

Ціни на бакалійні товари залишаються відносно стабільними, за винятком соняшникової олії. Олія подорожчала на 4% за місяць, що пов'язано зі зростанням цін на насіння соняшника.

Єдиним продуктом, що помітно подешевшав, стало пшеничне борошно, яке втратило 16% у вартості за місяць. Це можна пояснити передсвятковими акціями в супермаркетах і маркетинговими стратегіями мереж для збільшення обсягів продажів напередодні Великодніх свят.

Як повідомлялося, за минулий рік витрати українців на харчові продукти зросли: середній чек виріс на 19% в офлайн-магазинах та на 18% в онлайн-магазинах, якщо порівняти з довоєнним періодом.

До того стало відомо, що Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.