Це стало б "актом війни": Прем’єр-міністр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених російських активів

Конфіскація заморожених у Європі російських активів на суму майже 200 мільярдів євро буде "актом війни", створить "системні ризики для всієї світової фінансової системи" та може спровокувати помсту з боку Москви.

Про це заявив Барт де Вевер, прем’єр-міністр Бельгії, де зберігається левова частина заморожених російських активів, пише Politico.

"Ми живемо не у світі фантазій. Ми живемо в реальному світі, де якщо ви заберете в когось 200 мільярдів євро, це матиме наслідки", – сказав очільник бельгійського уряду після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

Де Вевер закликав своїх колег-лідерів утримуватися від публічного "представлення заморожених і знерухомлених активів, як маленької скарбнички Путіна, яку можна просто розбити молотком, а потім дістати гроші та витратити їх на що завгодно... тому що це не так просто".

Російські активи на суму близько 260 млрд євро були заморожені через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Основнк частина цих активів зберігається в Euroclear – Центральному депозитарії цінних паперів, який базується в Бельгії, що робить Євросоюз ключовим гравцем у будь-якому плані використання російських активів. Станом на кінець грудня 2024 року на балансі Euroclear перебувало 183 млрд євро російських активів, що перебувають під санкціями.

Читайте також: Кабмін продовжить працювати над створенням механізму для конфіскації заморожених активів РФ, – Шмигаль

Як повідомлялося, країни Євросоюзу вирішили припинити дискусію про можливість конфіскації заморожених російських активів, йдеться у висновках саміту ЄС від 20 березня.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною", – йдеться у документі, ухваленому лідерами країн ЄС.

За даними європейських ЗМІ, проти конфіскації понад 200 мільярдів євро суверенних російських активів виступали кілька країн Євросоюзу.

Наприкінці лютого висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас визнала, щосеред держав Євросоюзу немає одностайної підтримки конфіскації заморожених російських активів. За даними ЗМІ, проти конфіскації російських активів зокрема досі виступають Франція, Німеччина, Бельгія та Люксембург.

Водночас Франція та Німеччина обговорюють нову схему використання заморожених активів РФ для допомоги України. Йдеться про можливість використання цих активів у якості гарантії за новими кредитами для України.

При цьому президент Володимир Зеленський на пресконференції у лютому заявив, що заморожені активи РФ – "це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші".

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася підтримати прохання української влади конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму $300 мільярдів навіть для того, щоб використати ці кошти для закупівлі зброї американського виробництва.

Йдеться про активи російського центробанку у країнах "Великої сімки", які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Левова частка цих коштів зберігається у європейському депозитарії Euroclear. Досі країни "Великої сімки" домовилися про використання лише прибутків від санкційних активів, щоб надати Україні кредити на загальну суму $50 мільярдів.

На початку січня президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував Дональду Трампу спрямувати $300 млрд заморожених російських активів на закупівлю американської зброї. Тоді він не розповів, як на цю пропозицію відреагував Трамп.