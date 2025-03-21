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Новини Конфіскація російських активів
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Це стало б "актом війни": Прем’єр-міністр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених російських активів

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер

Конфіскація заморожених у Європі російських активів на суму майже 200 мільярдів євро буде "актом війни", створить "системні ризики для всієї світової фінансової системи" та може спровокувати помсту з боку Москви.

Про це заявив Барт де Вевер, прем’єр-міністр Бельгії, де зберігається левова частина заморожених російських активів, пише Politico.

"Ми живемо не у світі фантазій. Ми живемо в реальному світі, де якщо ви заберете в когось 200 мільярдів євро, це матиме наслідки", – сказав очільник бельгійського уряду після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

Де Вевер закликав своїх колег-лідерів утримуватися від публічного "представлення заморожених і знерухомлених активів, як маленької скарбнички Путіна, яку можна просто розбити молотком, а потім дістати гроші та витратити їх на що завгодно... тому що це не так просто".

Російські активи на суму близько 260 млрд євро були заморожені через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Основнк частина цих активів зберігається в Euroclear – Центральному депозитарії цінних паперів, який базується в Бельгії, що робить Євросоюз ключовим гравцем у будь-якому плані використання російських активів. Станом на кінець грудня 2024 року на балансі Euroclear перебувало 183 млрд євро російських активів, що перебувають під санкціями.

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Як повідомлялося, країни Євросоюзу вирішили припинити дискусію про можливість конфіскації заморожених російських активів, йдеться у висновках саміту ЄС від 20 березня.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною", – йдеться у документі, ухваленому лідерами країн ЄС.

За даними європейських ЗМІ, проти конфіскації понад 200 мільярдів євро суверенних російських активів виступали кілька країн Євросоюзу.

Наприкінці лютого висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас визнала, щосеред держав Євросоюзу немає одностайної підтримки конфіскації заморожених російських активів. За даними ЗМІ, проти конфіскації російських активів зокрема досі виступають Франція, Німеччина, Бельгія та Люксембург.

Водночас Франція та Німеччина обговорюють нову схему використання заморожених активів РФ для допомоги України. Йдеться про можливість використання цих  активів у якості гарантії за новими кредитами для України. 

При цьому президент Володимир Зеленський на пресконференції у лютому заявив, що заморожені активи РФ – "це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші".

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася підтримати прохання української влади конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму $300 мільярдів навіть для того, щоб використати ці кошти для закупівлі зброї американського виробництва.

Йдеться про активи російського центробанку у країнах "Великої сімки", які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Левова частка цих коштів зберігається у європейському депозитарії Euroclear. Досі країни "Великої сімки" домовилися про використання лише прибутків від санкційних активів, щоб надати Україні кредити на загальну суму $50 мільярдів.

На початку січня президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував Дональду Трампу спрямувати $300 млрд заморожених російських активів на закупівлю американської зброї. Тоді він не розповів, як на цю пропозицію відреагував Трамп.

Автор: 

Бельгія (99) конфіскація (330) росія (14096) заморожені активи (210)


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Топ коментарі
+17
не треба порушувати червоні лінії *****. Коли руцька орда приде до Бельгії, не верещить про фінансову систему. Бо рашистам насрати на вас і на ваші правила.
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21.03.2025 17:14
+14
падло бельгіське ...головне вони мають досвіт праці ще з фашизму ,а рашизм для них теж звучить по рідному !!!
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21.03.2025 17:19
+14
Нісенітниця. Сам придумав, сам злякався.
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21.03.2025 17:19
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Прральна! Так само і золото нацистів після другої світової зберегли для власників.
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21.03.2025 17:07 Відповісти
А вже четвертий рік акт чого йде? Запуску голубів?
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21.03.2025 17:12 Відповісти
не треба порушувати червоні лінії *****. Коли руцька орда приде до Бельгії, не верещить про фінансову систему. Бо рашистам насрати на вас і на ваші правила.
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21.03.2025 17:14 Відповісти
падло бельгіське ...головне вони мають досвіт праці ще з фашизму ,а рашизм для них теж звучить по рідному !!!
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21.03.2025 17:19 Відповісти
Нісенітниця. Сам придумав, сам злякався.
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21.03.2025 17:19 Відповісти
Завів рака, за камінь!!
Ось Так, продаються, посадові особи, за гроші чужих країн!!
За словоблуддям їх, творяться убивства московитами, Українців!
Це ж не у них війна, а ******, проти України!
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21.03.2025 17:40 Відповісти
ніт ,Бельгія має досвіт співпраці з гітлером ,тому це відпраіьованна практика , фашизм пішов ,рашизм прийшов ,а Бельгія розквітає на награбованному !!! це західні мамоністи, іх мало ,але світом правлять ...
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21.03.2025 18:29 Відповісти
якщо почнуть убивать його близьких як він тоді заспіває
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21.03.2025 18:30 Відповісти
убивають українців. Вони безкоштовні і їх житття нічого не варте
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21.03.2025 19:27 Відповісти
Ще одне сцикло...
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21.03.2025 18:34 Відповісти
)ну нє...прогрес!Слава Богу,хоч глибоку стурбованість не згадує...і демократію і цінності розвинутого світуНе путін,а словоблуддя знищить цей світ,як у відео https://youtu.be/3GdB4ePs_rs
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21.03.2025 18:39 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія залишалася нейтральною з початку https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецького вторгнення на її територію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/10_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 травня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/28_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 28 травня 1940 року https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%97 бельгійські збройні сили капітулювали за наказом короля https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%97) Леопольда III.

Ну десь так...
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21.03.2025 19:23 Відповісти
Було би символічно капітулювати новим фашистам в 2040, но буде в 2030. Десь так...
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21.03.2025 19:28 Відповісти
Ну вот власне…, бо боялися, шо Гітлєр нападе
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22.03.2025 07:39 Відповісти
Воно не помітило, що війна вже давно почалася. Сидить чмо на золоті і боїться, що путін нападе. Вже напав, пора гнобити рашку, де тільки можна, а воно мільярди рахує…
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21.03.2025 20:38 Відповісти
А компенсація за знищену інфраструктуру, коли буде відшкодовуватись, що за ху.я
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21.03.2025 21:48 Відповісти
так должно же быть решение суда.
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21.03.2025 22:39 Відповісти
Бляха, та всі вже задовбали, «тільки би росія не напала». Вас історія нічого не вчить???
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22.03.2025 07:38 Відповісти
Наслідки ви матимете, якщо їх не заберете.
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22.03.2025 09:49 Відповісти
Деня, українці зараз роблять все, щоб москалі не лізли в "справи чужих країн". Чи може такий стан справ тебе не задовольняє? А з бублом розберемось...навіть без твоєї "поради"
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23.03.2025 06:46 Відповісти
Або неприхована тваринна всратість перед черговим фюрером,або відверта співпраця з людожером в даремній надії, що їх жеж не зжеруть. Від Бельгії засмерділо лайном та страхом.
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23.03.2025 01:13 Відповісти
Цікаво, а що він заспіває, коли москалі і в них почнуть пиз...ти унітази? А в придачу і жіночу білизну з мереживом -Голландія, Бельгія славляться своїм мереживом...ото москальські самки возрадуються -ваня заимел... придурок
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23.03.2025 06:40 Відповісти
эти идиоты будут сидеть в рашистском концлагере, и при этом причитать о правах и свободах.
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23.03.2025 14:06 Відповісти
Всі, хто живий - нумо по кущах! Так слід оцінити пасаж керманича Бельгії. Він, як і колишній очільник Чехії та нинішній - Словаччини, готовий лизнути задок у Кремлівського ліліпута. Отаке буває. І це при тому, що Нідерланди йдуть попереду наших друзів, а сусідні Люксембург та Франція активно допомагають нам. Та й більшість бельгійців - таки за нас, а не за московських гнид.
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23.03.2025 15:03 Відповісти
Было же 300? Да не возможно их прямо конфисковать, это не наличные деньги а российские инвестиции в ценные бумаги в Европе. Если их выставить на продажу, по законам рыночной экономики это будет значить убытки для их владельцев - увеличивается предложение, уменьшается спрос, падает цена активов. В конечном счёте выйдет, что европейцы должны эти 300 млрд отдать из своего кармана
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23.03.2025 16:01 Відповісти
даже разговоры об этом УЖЕ привели к оттоку капитала из европейских фондов, конфискация приведет к полной потере доверия и многократно большим потерям, чем жалкие 200 миллиардов
и он это знает
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24.03.2025 05:48 Відповісти

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