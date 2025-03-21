АРМА знайшла управителя для арештованого заводу найбільшого постачальника гальм для "Російської залізниці"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало управителя для арештованого виробничого комплексу ТОВ "Укртранспневматика", що розташований у місті Лебедин на Сумщині і належав російському АТ "Транспневматика" – найбільшому виробнику і постачальнику гальмівних систем для "Російської залізниці".

За результатами тендеру у системі Prozorro, переможцем відбору стало ТОВ "Дніпровський електро-механічний завод", повідомляє пресслужба АРМА.

За умовами договору, 99,9% доходів від управління активом спрямовуватимуться до держбюджету України. При цьому, договором також передбачається гарантований платіж управителя до бюджету, який 2,02 млн грн без ПДВ незалежно від фінансових результатів.

ТОВ "Дніпровський електро-механічний завод" (ТОВ "ДЕМЗ") спеціалізується на виготовленні запчастин для локомотивів, а також залізничних вагонів та вагонів метро. За даними у системі YouControl, співвласниками ТОВ "Дніпровський електро-механічний завод" є Євмен та Павло Музикіни, Сергій Зубко, Анаталій Купенко, Владислав Синовець, Віталій Шульга та Євген Садовський. Кожному з них належить по 16% у статутному капіталі підприємства.

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Як повідомлялося, актив було арештовано та передано в управління АРМА згідно з ухвалами Зарічного районного суду міста Суми. На початку 2025 року АРМА оголосило про пошук управитеся для цього підприємства.

Зокрема, в управління планували передати:

100% корпоративних прав ТОВ "Укртранспневматика" зі статутним капіталом понад 2,2 млн грн;

виробничий комплекс загальною площею понад 20 000 кв.м, що включає адміністративний корпус, цехи, склади та допоміжні споруди;

дві земельні ділянки загальною площею близько 3,55 га у місті Лебедин;

спеціальне обладнання та транспортні засоби.

Нагадаємо, підприємство "Укртранспневматика" (раніше – Лебединський завод "Укртранспневматика") було засноване у 1961 році на базі механічних майстерень торфопідприємства як Лебединський завод верстатних вузлів.

Основна діяльність підприємства – розроблення та виготовлення гальмівних циліндрів, авторегуляторів, з’єднувальних рукавів для рухомого складу залізниць та метрополітену. Головними замовниками продукції є підприємства "Укрзалізниці".