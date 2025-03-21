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Євросоюз торік скоротив імпорт енергоресурсів до 376 мільярдів євро. Закупівлі газу впали на 30%

Євросоюз торік скоротив імпорт енергоресурсів до 376 мільярдів євро

Європейський Союз торік імпортував 720,4 млн тонн енергоносіїв на суму 375,9 млрд євро. Порівняно з 2023 роком імпорт скоротився як за вартістю (-16,2%), так і чистою масою (-7,1%).

Про це свідчать дані Євростату, передає LIGA.net. 

Щодо нафтопродуктів, то було зазначено зниження як вартості імпорту (-4,7%), так і обсягу імпорту (-2,4%).

Імпорт скрапленого газу також зафіксував різке зниження вартості (-39,1%) та обсягу (-15,1%) порівняно з 2023 роком.

Аналогічна тенденція спостерігалася і щодо природного газу, поставки якого знизилися на 30,2% у вартісному вираженні й на 4,4% в обсязі.

Найбільшими партнерами Євросоюзу з імпорту нафтопродуктів були США (16,1%), Норвегія (13,5%) та Казахстан (11,5%).

Майже половину імпорту скраленого природного газу (45,3%) забезпечили США, випередивши Росію (17,5%) і Алжир (10,7%).

Основна частина газу надійшла з Норвегії (45,6%). Далі йде Алжир з 19,3% і Росія з 16,6%.

Наприкінці лютого цього року  Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомляв, що Європейський Союз витратив більше грошей на російське викопне паливо, ніж на фінансову допомогу Україні.

У середині березня стало відомо, що Євросоюз продовжує роботу над новим, 17 за рахунком, пакетом санкцій проти Росії, який може передбачати подальші заходи проти так званого російського "тіньового флоту", а також обмеження транзитних шляхів для РФ через Балтійське море.

24 лютого Рада Європейського Союзу ухвалила 16 пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ. Зокрема, обмеження торкнулися 74 суден, які сприяють енергетичному сектору РФ, а також причетні до перевезення військового обладнання та вкраденого українського зерна.

Автор: 

газ (7906) імпорт (2301) Євросоюз (5067) скраплений газ (1135)


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Витісняють кацапів,але ще не повністю,ще треба натиснути
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21.03.2025 19:20 Відповісти

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