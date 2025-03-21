Незаконне збагачення на 20 мільйонів: Колишня "слуга народу" Кормишкіна уклала угоду з прокурором і отримала умовний строк

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором і колишнім народним депутатом та її чоловіком - ексдепутатом облради у справі про незаконне збагачення.

Таке рішення суд ухвалив 21 березня, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

САП не називає прізвищ обвинувачених, проте обставини справи вказують, що йдеться про колишню народну депутатку від "Слуги народу" Ірину Кормишкіну (раніше мала прізвище Аллахвердієва) та її чоловіка Юрія Кормишкіна. Екснардепку підозрювали у незаконному збагаченні на 20 млн грн та недостовірному декларуванні.

Відповідно до угоди, суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Згідно із вироком суду:

Ірині Кормишкіній призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки;

її чоловіку Юрію Кормишкіну призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 68 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

"Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки", – уточнили у САП.

Крім того, екснардепка зобов’язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.

Що відомо про справу "слуги народу" Кормишкіної?

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року НАБУ повідомило "слузі народу" Ірині Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кормишкіної у цій справі у вигляді особистої поруки голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давида Арахамії та голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

У січні 2025 року НАБУ повідомило Ірині Кормишкіній про ще одну підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації, а також її чоловікові – його підозрюють у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.

За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них депутатка згодом придбала будинок на Одещині, в якому вона проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше ніж 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн, вказували у НАБУ.

Після висунутих підозр у лютому 2025 року Кормишкіна подала заяву про складення депутатських повноважень, а 25 лютого Верховна Рада її підтримала.

Нагадаємо, восени 2022 року генпрокурор Андрій Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Пізніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої