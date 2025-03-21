Понад 40% російських компаній цього року готуються скоротити штат

Понад 40% російських компаній цього року збираються провести скорочення персоналу. 25,6% із майже 300 компаній, що брали участь у відповідному опитуванні, допустили масові звільнення співробітників протягом найближчих трьох місяців. Ще близько 8% фірм не виключили скорочення до кінця 2025 року, а близько 7% – протягом найближчих шести місяців.

Про це пише The Moscow Times.

Із відповідей компаній випливає, що у 46,6% їх під звільнення насамперед гіпотетично потраплять співробітники обслуговуючих підрозділів. Виробничий персонал відзначили 24,4% респондентів. У 22,6% компаній сказали, що можуть скоротити топменеджерів та лінійних керівників, у 6,4% готові зменшити штат IT-фахівців.

У чверті компаній (26,3%) заявили, що не мають фінансової можливості компенсувати звільнення та доведеться домовлятися зі скороченими співробітниками.

У 28,9% сподіваються, що рішення про суму відшкодування залежатиме від позиції працівника. У 21,8% фірм під час звільнення без відпрацювання готові виплатити оклад за два місяці.

Втім, у 59,8% компаній заявили, що не готують скорочення і, навпаки, зазнають труднощів у наборі необхідного штату співробітників.

Як повідомлялося, наприкінці лютого російський уряд схвалив ідею про дворазове збільшення для громадян Росії допустимого часу понаднормової роботи. Нововведення покликане пом'якшити дефіцит кадрів у економіці.

До того стало відомо, що забезпеченість російських підприємств кадрами в третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.