Замість 18 типів навчальних закладів залишиться два: Кабмін схвалив реформу профтехосвіти
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про професійну освіту".
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 21 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Створюємо нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам. Систему, яка дає найбільш необхідні та сучасні знання. Збільшуємо фінансову автономію та посилюємо взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. Зокрема, через спільні інвестиційні проєкти. Даємо можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки", – написав Шмигаль.
За його словами, реформа професійної освіти дозволить гнучко реагувати на потреби ринку праці, а модульна структура освітніх програм дасть можливість здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами.
"Замість 18 типів закладів професійної освіти з’явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів", – уточнив прем'єр.
Шмигаль нагадав, що минулого року уряд вже виділив кошти на переобладнання близько 100 майстерень профтехів.
"Плануємо цього року оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачено більше 500 млн грн", – додав Шмигаль.
Що передбачає реформа профтехосвіти?
Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки розробило проєкт нового закону "Про професійну освіту" ще весною 2024 року. Він має замінити чинний закон, ухвалений у 1998 році.
Зокрема, у законопроєкті пропонується оновити термінологію, змінивши назву сфери з "професійно-технічної" на "професійну", "кваліфікованого робітника" на "спеціаліста", а також відійти від поняття "учень", замінивши на "студент".
Законопроєкт також має розв’язати проблему з підготовкою фахівців на робочому місці (на виробництві). Загалом, новим законопроєктом пропонується активніше залучати бізнес до освітнього процесу через створення в закладах колегіального органу управління – наглядової ради, участь у розробленні нових кваліфікацій, призначені керівника тощо.
Однією із основних новел також стане запровадження механізму оцінювання результатів навчання здобувачів професійної освіти в кваліфікаційних центрах, що передбачає зовнішнє оцінювання знань та практичних навичок.
Також пропонується розширити автономію закладів через можливість здійснення ними господарської діяльності — як державне (комунальне) некомерційне підприємство.
Крім того, передбачено запровадження єдиного рівня професійної освіти (освітньої кваліфікації) та єдиного типу закладу – професійного коледжу. Важливою зміною є також дерегуляція і дебюрократизація системи професійної освіти.
Згідно із супровідними матеріалами до законопроєкту, станом на 2023 рік в Україні функціонує 1100 закладів професійної (професійно-технічної) освіти різних форм власності та підпорядкування.
В рамках реформи також пропонується підвищити зарплати для майже 30 тисяч педагогічних працівників закладів професійної освіти в середньому на 21300 грн, додаткові видатки на це становитимуть 7,51 млрд грн на рік.
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Безкарність, безвідповідальність, беззвітність Урядовців, за витрачені гроші! Одні пустопорожні теревені, про наступні реформи…
А коли цю нікчемну освіту задушать нарешті, тоді скажуть - ну все, реформа освіти в Україні вже успішно завершилась перемогою над освітою.
Ну щодо науки, все зрозуміло.
Зараз по суті наука як така вже не потрібна, бо її замінили ІТ-технології та штучний інтеллект. Навіщо гроші вкидувати в "науку", якщо це ні про що. Це нікому не цікаво.
І до речі, а хтось знає інформацію, скільки зараз в освіті ховається від мобілізації чолов'яг боєздатного віку?! Чому мужики 35+ досі протирають штани на кафедрах, циклових комісіях і дуже роблять вигляд, що вони працюють або вчаться.
Ну де-де, а ось в освіті їх повністю можуть замінити жінки, бо освіта стала притулком для ухилянтів різного посолу від обов'язку захищати Україну!
Досить цих пихатих університетів з їх немічними професорами та кандидатами наук, що за гроші купили собі в свій час всілякі дипломи, звання, ступені!
Досить красивої та милозвучної брехні про чудову освіту, інноваційну науку!
Досить задурювати Українцям голови міфами про вищу освіту, якої ж немає в Україні!
Досить!!!
Хай живе та міцнішає професійно-технічна освіта!! Фаховим коледжам бути!!!
Фахові коледжі повинні випускати робітничі професії, а не якихось напівгібридів бакалаврів з не потрібними вищоосвітянським дипломами!!! Їх вже так багато, що аж нудить від цього!
Треба відбудовувати Україну!
А хто це робитиме, може ось ті навуковці з-за своїх комп'ютерів,
таблиць, діагам та красивих слів на всіляких формумах, симпозіумах, нікому не потрібних, кім самих тих науковців звичайно, конференціях та патякати про захмарні мрійні здобутки.
Досить калічити молодь всілякими навчальними програмами не про що!!!
Краще їх потратити на зброю для ЗСУ!!
СЛАВА ЗСУ!