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Кабмін розгляне проєкт постанови про спрощення взяття на військовий облік українців за кордоном, – Верещук

військовий облік

На розгляд уряду внесли проєкт змін до постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук у Telegram.

За її словами, це дозволить консульствам і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч українських громадян, які перебувають за межами України.

"Дякую ДМС, Міноборони та секретаріату Кабміну за оперативне напрацювання нормативних змін", – наголосила заступниця голови ОПУ.

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Раніше Верещук повідомляла, що військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно.

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біженці (687) чоловіки (22) Верещук Ірина (44) військовий облік (1)


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Ну так, адже без паспорта ресурса громадянина України, нікуди 😂
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21.03.2025 17:55 Відповісти
Насправді ні. У Німеччині не потрібен. А потім ще і отримуєш резиденттво та пмж, а далі паспорт. І всьо) і лищаються лише парашіайці та непальці на відбудову, бо пан міністр сказали, шо всі йому шось винні (насправді він винен зарплату громадянам)
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21.03.2025 18:01 Відповісти
Та я знаю, багато років працював в різних країнах, це зараз застряг тут і оце слухаю про те як я всім винен в Україні, лише не зрозумів з якого чорта 😂 походу від народження винен
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21.03.2025 19:05 Відповісти
А шо такоє?))) громадяни України сказали вам - «як ми вам не потрібні і то ви йдіть на південь»?
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21.03.2025 17:58 Відповісти

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