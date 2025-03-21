Кабмін розгляне проєкт постанови про спрощення взяття на військовий облік українців за кордоном, – Верещук
На розгляд уряду внесли проєкт змін до постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук у Telegram.
За її словами, це дозволить консульствам і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч українських громадян, які перебувають за межами України.
"Дякую ДМС, Міноборони та секретаріату Кабміну за оперативне напрацювання нормативних змін", – наголосила заступниця голови ОПУ.
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Раніше Верещук повідомляла, що військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно.
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ресурсагромадянина України, нікуди 😂