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Новини
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Адміністрація Трампа продовжила виняток із санкцій проти "Газпромбанку" для Угорщини, Словаччини та Туреччини

Адміністрація Трампа продовжила виняток із санкцій проти

США погодилися продовжити дію винятку із санкцій, запроваджених проти російського "Газпромбанку", дозволивши Угорщині проводити через нього платежі за російський газ до травня.

Про це міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив на пресконференції в Анкарі, передає угорське видання VG.hu.

Аналогічний виняток із санкції проти "Газпромбанку" отримали також Туреччина та Словаччина, це дозволить компаніям із цих країн продовжувати розраховуватися за імпорт російського газу через цей банк, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Термін дії чинного винятку із санкцій проти "Газпромбанку" для цих трьох країн добігав кінця 20 березня.

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Як повідомлялося, 21 листопада 2024 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

Однак США зробили виняток для Туреччини та Угорщини, дозволивши їм і надалі розраховуватися за російський газ через "Газпромбанк".

Водночас 12 березня 2025 року сплив термін дії генеральної ліцензії 8L, яка дозволяла проводити платежі у сфері енергетики через підсанкційні російські банки. Адміністрація президента США Дональда Трампа наразі не продовжила дію цієї ліцензії.

Серед іншого, ліцензія дозволяла російським банкам обробляти європейські платежі за продаж нафти. Якщо Адміністрація Трампа не поновить виключення із санкцій, це вплине на можливості Росії продавати нафту на експорт.

Серед банків, яким ліцензія забезпечувала виключення із санкцій, були "Сбєрбанк Росії", VTB, "Внєшекономбанк", Банк Санк-Петербурга, банк "Зеніт", "Альфа банк", Центробанк РФ.

Автор: 

Угорщина (547) газ (7906) Газпром (2553) росія (14096) санкції (4345) Трамп Дональд (589)


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Топ коментарі
+2
Трамп, фіцо, орбан, ердоган справжні друзі ><уйла, вже ні в кого немає сумнівів! 🤬
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21.03.2025 15:31
+1
От вам в коаліція... дружніх країн. Північних корейців лише не вистачає, але мабуть невдовзі доєднаються.
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21.03.2025 15:33
+1
Як чітко вимальовуються "друзі Оушена".
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21.03.2025 15:50
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Трамп, фіцо, орбан, ердоган справжні друзі ><уйла, вже ні в кого немає сумнівів! 🤬
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21.03.2025 15:31 Відповісти
Ну Эрдоган не
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22.03.2025 04:32 Відповісти
От вам в коаліція... дружніх країн. Північних корейців лише не вистачає, але мабуть невдовзі доєднаються.
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21.03.2025 15:33 Відповісти
А Іран?
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21.03.2025 15:38 Відповісти
Так ніби ж запросив у Конгресу дозвіл бомбити. Чи одне іншому не завадить?
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21.03.2025 15:41 Відповісти
це вже "ось", чи ще ні?
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21.03.2025 15:49 Відповісти
Як чітко вимальовуються "друзі Оушена".
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21.03.2025 15:50 Відповісти
Деяки тварини є рівніші за інших
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21.03.2025 15:57 Відповісти
Будь ласка, не ображайте тварин!!!
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21.03.2025 16:02 Відповісти
Билят, псина рыжая трется об ноги х-ла.
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21.03.2025 16:01 Відповісти

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