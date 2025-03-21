Адміністрація Трампа продовжила виняток із санкцій проти "Газпромбанку" для Угорщини, Словаччини та Туреччини

США погодилися продовжити дію винятку із санкцій, запроваджених проти російського "Газпромбанку", дозволивши Угорщині проводити через нього платежі за російський газ до травня.

Про це міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив на пресконференції в Анкарі, передає угорське видання VG.hu.

Аналогічний виняток із санкції проти "Газпромбанку" отримали також Туреччина та Словаччина, це дозволить компаніям із цих країн продовжувати розраховуватися за імпорт російського газу через цей банк, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Термін дії чинного винятку із санкцій проти "Газпромбанку" для цих трьох країн добігав кінця 20 березня.

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Як повідомлялося, 21 листопада 2024 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

Однак США зробили виняток для Туреччини та Угорщини, дозволивши їм і надалі розраховуватися за російський газ через "Газпромбанк".

Водночас 12 березня 2025 року сплив термін дії генеральної ліцензії 8L, яка дозволяла проводити платежі у сфері енергетики через підсанкційні російські банки. Адміністрація президента США Дональда Трампа наразі не продовжила дію цієї ліцензії.

Серед іншого, ліцензія дозволяла російським банкам обробляти європейські платежі за продаж нафти. Якщо Адміністрація Трампа не поновить виключення із санкцій, це вплине на можливості Росії продавати нафту на експорт.

Серед банків, яким ліцензія забезпечувала виключення із санкцій, були "Сбєрбанк Росії", VTB, "Внєшекономбанк", Банк Санк-Петербурга, банк "Зеніт", "Альфа банк", Центробанк РФ.