Ціни на огірки в Україні зростають вже другий тиждень поспіль

Виробники тепличних овочів в Україні підвищують ціни на огірки вже другий тиждень поспіль. На сьогодні огірки з місцевих комбінатів надходять у продаж у межах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг), залежно від якості та обсягу партій продукції.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, це на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Учасники ринку відзначають помітну активізацію цього тижня. Особливу зацікавленість до закупівлі виявляли роздрібні мережі та великі гуртові компанії. Крім того, постачання імпортних огірків помітно скоротилося, що також дозволило представникам українських тепличних комбінатів підвищити ціни на свою продукцію.

Водночас вибірки огірка в теплицях помітно скоротилися через несприятливі погодні умови. При цьому, попит на цю продукцію залишається дуже високим: покупці все частіше залишаються незадоволеними якістю імпортних огірків і віддають перевагу місцевій продукції.

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Експерти зауважують, що попри чергове подорожчання, дані овочі в Україні на сьогоднішній день надходять у продаж у середньому на 10% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що через нестачу сховищ в Україні 35% врожаю овочів не потрапляють до споживача.