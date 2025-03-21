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Новини
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Ціни на вживані Tesla падають через попит на інші електромобілі

Ціни на вживані Tesla падають через попит на інші електромобілі

Попит на вживані Tesla падає з літа минулого року через збільшення запасів і появи на ринку вживаних електромобілів інших брендів.

Як пише CNN, за останній місяць кількість пошукових запитів на вживані Tesla в США зменшилася на 16%, тоді як попит на інші вживані електромобілі збільшився, передає Укравтопром.

За даними CarGurus, ціни на вживані Tesla падають більш ніж удвічі швидше, ніж середня ціна на вживані авто.

Найгірша ситуація з Cybertruck, його вартість перепродажу виявилась на 58% нижчою від початкової ціни.

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Однією з головних причин згасання ажіотажу навколо Tesla є посилення конкуренції. Зараз на американському ринку нараховується 76 вживаних моделей електромобілів, порівняно з 58 у минулому році.

Також, зазначають експерти, ринок вживаних авто слідує за ринком нових авто, де Tesla також ініціювала зниження цін.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Також стало відомо, що кількість реєстрацій Tesla Inc. у Франції в січні цього року різко впала на 63%. Франція є другим за величиною ринком електромобілів у Європейському Союзі.

Раніше повідомлялося, що BYD, який 2023 року посів 10 місце в світі за кількістю проданих автомобілів, 2024 року значно покращив свої результати, вийшовши на рівень таких компаній, як японська Honda й американська Ford.

Автор: 

США (4795) ціни (3411) Tesla (303) електромобіль (688)


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Топ коментарі
+10
ну ця машина на фото реально ж на якусь жопу схожа
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21.03.2025 15:16
+9
нічого, зараз трампа прийме закон про ув'язнення на 15 років за відмову купляти тесли...
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21.03.2025 15:18
+6
Пишуть, що одновухий недобиток вже почав процес ліквідації міністерства освіти - бо від нього ніякої користі..
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21.03.2025 15:21
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ну ця машина на фото реально ж на якусь жопу схожа
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21.03.2025 15:16 Відповісти
Я теж не розумію хто купляє цей "шедевр" автопрому, під назвою Тесла Cybertruck.
Як тобі таке ілон маск? 😁
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21.03.2025 15:25 Відповісти
я б купив залюбки
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21.03.2025 15:38 Відповісти
це гівно ніколи не сертифікують у європі
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21.03.2025 15:50 Відповісти
це авто вже в Україні є
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21.03.2025 19:18 Відповісти
та звісно що є, як шоу кар, тільки по дорогам пересуватись самостійно не може
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21.03.2025 19:44 Відповісти
Ну іванам нравіцца, то най вони і купують
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21.03.2025 16:18 Відповісти
Згадую зацікавленого поляка, який розмовляв із щасливим власником ЛуАЗА - "То цо - пан сам із бляхі склепав?".
Так ЛуАЗ у порівнянні із цим - шедевр дизайну!
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21.03.2025 16:18 Відповісти
Цій байці 50 років. Чим ЛуАЗ був гіршим від польського Жука, чи УАЗ 469, чи польського Малюха, у який ******* людина середньго зросту навіть не влізе?
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21.03.2025 20:46 Відповісти
нічого, зараз трампа прийме закон про ув'язнення на 15 років за відмову купляти тесли...
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21.03.2025 15:18 Відповісти
Пишуть, що одновухий недобиток вже почав процес ліквідації міністерства освіти - бо від нього ніякої користі..
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21.03.2025 15:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mlX0gtYHvlU Маск в шоці. Канада остаточно вбиває його компанію Тесла. Space X наступна в черзі знищення.
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21.03.2025 15:21 Відповісти
падають через івана маску
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21.03.2025 15:24 Відповісти
Та маск вже втюхав теслу трампону. Хай тепер вдвох тішатьця! 😁
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21.03.2025 15:27 Відповісти
Хай тепер вдвох тішатьця! ... Маск кілька тижнів тому признався в своїй соцмережі Х, що любить Трампа, як тільки може любити чоловік чоловіка.

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21.03.2025 17:00 Відповісти
В мене біля дому (Київ) припарковують 2-3 тесли.
Питаю власників: ну і як?
Власники: машина *******! только а/б херовая - хватает на 70 км
Питаю власників: то купіть нову а/б
Власники: я взял за 7 а новая а/б стоит 20! купи: машина *******!
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21.03.2025 15:49 Відповісти
Таксист на Теслі мені днями жалівся: "Чуєте ці звуки з ходової?".
Я питаю - "Амортизатори стучать?"
Він - "Щоби це все перебрати, піде 120 тисяч гривень... і за ніч простою батарея втрачає приблизно 8-10 КВт на всі запущені девайси, включно із системою охорони".
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21.03.2025 16:25 Відповісти
як вам таке илон маск
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21.03.2025 16:36 Відповісти
Нова "Тесла" від Маска.

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21.03.2025 16:56 Відповісти

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