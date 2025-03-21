Ціни на вживані Tesla падають через попит на інші електромобілі

Попит на вживані Tesla падає з літа минулого року через збільшення запасів і появи на ринку вживаних електромобілів інших брендів.

Як пише CNN, за останній місяць кількість пошукових запитів на вживані Tesla в США зменшилася на 16%, тоді як попит на інші вживані електромобілі збільшився, передає Укравтопром.

За даними CarGurus, ціни на вживані Tesla падають більш ніж удвічі швидше, ніж середня ціна на вживані авто.

Найгірша ситуація з Cybertruck, його вартість перепродажу виявилась на 58% нижчою від початкової ціни.

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Однією з головних причин згасання ажіотажу навколо Tesla є посилення конкуренції. Зараз на американському ринку нараховується 76 вживаних моделей електромобілів, порівняно з 58 у минулому році.

Також, зазначають експерти, ринок вживаних авто слідує за ринком нових авто, де Tesla також ініціювала зниження цін.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Також стало відомо, що кількість реєстрацій Tesla Inc. у Франції в січні цього року різко впала на 63%. Франція є другим за величиною ринком електромобілів у Європейському Союзі.

Раніше повідомлялося, що BYD, який 2023 року посів 10 місце в світі за кількістю проданих автомобілів, 2024 року значно покращив свої результати, вийшовши на рівень таких компаній, як японська Honda й американська Ford.