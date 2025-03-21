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Новини
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"Укрзалізниця" має оптимізувати витрати на пасажирські перевезення, ситуація зі збитками "дуже нездорова", – ФРТ

Ситуація зі збитковістю пасажирського напряму в "Укрзалізниці" дуже нездорова і потребує реформування, тому що постійне субсидування цього напрямку за рахунок бізнесу викривлює економіку та спричинює закриття підприємств.

Про це заявив гендиректор Федерації роботодавців транспорту (ФРТ) Володимир Гусак, коментуючи намір "Укрзалізниці" підвищити на 37% вартість вантажних перевезень для покриття збитків від пасажирського напряму, передає "Главком".

"Ситуація надзвичайно нездорова. Великі збитки від пасажирських перевезень перекриваються за рахунок вантажних перевезень десятиріччями, і ми неодноразово звертали увагу на те, що треба вживати заходів і виправляти цю ситуацію. Але, на жаль, як правило, керівництво "Укрзалізниці" йде шляхом найменшого спротиву. І замість того, щоб займатися кропіткою роботою з оптимізації та насамперед зменшення собівартості пасажирських перевезень, воно намагається покрити ці збитки за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення. А це шлях в нікуди", – пояснив Гусак.

Він зауважив, що через підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниця" втрачає вантажі, які переходять на інші види транспорту, тому ситуація стає щоразу складнішою для самого монополіста.

"Кожне підвищення тарифів на вантажі призводить до того, що ще якась частина українських підприємств просто закривається, і вже не відновить роботу після перемоги. І ми продовжуємо спостерігати таку ж негативну тенденцію і зараз. Ми категорично не підтримуємо такий підхід. І вважаємо, що серед інших кроків "Укрзалізниця" повинна працювати над зменшенням перенесення збитків від пасажирських на вантажні перевезення", – наголосив голова ФРТ.

За його словами, якщо приміські пасажирські перевезення є важливим напрямом та виконують соціальну функцію, то влада має допомогти "Укрзалізниці" покрити збитки від цього напряму субвенціями.

"Якщо не можна підвищувати тарифи на приміське сполучення, то має бути субвенція з місцевих бюджетів. Тому що постійні підвищення залізничних тарифів і тягар, які змушені нести українські вантажовідправники, буде ще однією перешкодою на шляху залучення великих іноземних інвестицій в Україну", – додав експерт.

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Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які у 2024 році оцінювалися у 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.

Автор: 

вантажі (1285) тарифи (1293) збитки (1123) Укрзалізниця (4737) Новини компаній (3313) Підвищення тарифів (230)


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А що робити?
Кому можно довірити?
Колись вижили одного класного менеджера поляка, пан на гітарі грав а "укрсучзмі" його брудом поливали.
А він показав справжню суть цього монстра - "УЗД" . Навіть "рядові" жебраки-трудяги" з зубожілого народу машиністи тирили солярку тоннами, а начальники мільони заробляли , а топ-манагери взагалі мільярдери!!
І це ДО приходу Zеленої мародерні!!
То що ви хочете, з "нашими" урядовцями воно не запрацює!!! Драти треба так, щоб навіть серед зубожілих страждальців "рядових" десяту чи п'яту частину звільнити як велика децимація! Без права робити в "УЗ" більше ніколи!!
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21.03.2025 16:53 Відповісти
Є перевірений універсальний робочий рецепт, якім в Україні ніколи не користуються:
САДЖАТИ КРАДІЇВ та КОРУПЦІОНЕРІВ з ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА!
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21.03.2025 17:08 Відповісти
Ну так красти менше не хочуть. Скільки б разів не змінювали керівництво та наглядову раду.
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21.03.2025 17:15 Відповісти
А взагалі-то, що таке "наглядова рада" і навіщо вона потрібна?! Я грішним ділом вважаю,що наглядачі потрібні тільки в місцях не суттєво віддалених! Ні,я знаю офіційну версію її необхідності,але то ж маразм! При покійному Георгію Миколайовичу Кирпі залізниця успішно функціонувала і без "наглядачів". І колектив залізничників зберегли,і заробітна плата була такою,що дійсно за ворітьми стояла черга охочих працювати на "УЗ"! Зрозуміло,зараз війна, але постає питання: до війни набагато краще було?
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21.03.2025 17:28 Відповісти
До відома тих, хто цікавиться: 'зарплатня' ( саме так,а не зарплата), машиністів чистими на руки 20-27 тис.грн. Вважаєте багато? А ви чі ваші онуки хай спробують!
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21.03.2025 17:35 Відповісти
Що робити? Я вже давно казав. Досить субсидувати незрозуміло кого. Це не тільки залізниці стосується. Всім пільговикам треба монетизувати пільги і все. Хочеш катайся, хочеш лишню палку ковбаси купи. А то приміські потяги одних пенсіонерів возять безкоштовно. Катаються туди сюди, а гроші незрозуміло хто кому платить і невідомо чи платять взагалі.
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21.03.2025 17:42 Відповісти
Зараз в любому потягу майже половина місць "СВ"! Плацкарти практично немає. От і ганяють напівпусті поїзди. Приклад - "Івано-Франківськ-Черкаси". народ їде лише на ділянці Львів-Київ, а на інших ділянках не вигідно брати купе або СВ, хоча бажаючі є завжди... Також не зрозуміло, чому в одному і тому ж потязі квитки Купе в різних вагонах різняться у " рази??
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21.03.2025 17:51 Відповісти
а ви ще ціни подійміть так скоро на металлобрухт викинете свої поїзда разом з рельсами...барани..
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21.03.2025 19:39 Відповісти

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