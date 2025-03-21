"Укрзалізниця" має оптимізувати витрати на пасажирські перевезення, ситуація зі збитками "дуже нездорова", – ФРТ

Ситуація зі збитковістю пасажирського напряму в "Укрзалізниці" дуже нездорова і потребує реформування, тому що постійне субсидування цього напрямку за рахунок бізнесу викривлює економіку та спричинює закриття підприємств.

Про це заявив гендиректор Федерації роботодавців транспорту (ФРТ) Володимир Гусак, коментуючи намір "Укрзалізниці" підвищити на 37% вартість вантажних перевезень для покриття збитків від пасажирського напряму, передає "Главком".

"Ситуація надзвичайно нездорова. Великі збитки від пасажирських перевезень перекриваються за рахунок вантажних перевезень десятиріччями, і ми неодноразово звертали увагу на те, що треба вживати заходів і виправляти цю ситуацію. Але, на жаль, як правило, керівництво "Укрзалізниці" йде шляхом найменшого спротиву. І замість того, щоб займатися кропіткою роботою з оптимізації та насамперед зменшення собівартості пасажирських перевезень, воно намагається покрити ці збитки за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення. А це шлях в нікуди", – пояснив Гусак.

Він зауважив, що через підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниця" втрачає вантажі, які переходять на інші види транспорту, тому ситуація стає щоразу складнішою для самого монополіста.

"Кожне підвищення тарифів на вантажі призводить до того, що ще якась частина українських підприємств просто закривається, і вже не відновить роботу після перемоги. І ми продовжуємо спостерігати таку ж негативну тенденцію і зараз. Ми категорично не підтримуємо такий підхід. І вважаємо, що серед інших кроків "Укрзалізниця" повинна працювати над зменшенням перенесення збитків від пасажирських на вантажні перевезення", – наголосив голова ФРТ.

За його словами, якщо приміські пасажирські перевезення є важливим напрямом та виконують соціальну функцію, то влада має допомогти "Укрзалізниці" покрити збитки від цього напряму субвенціями.

"Якщо не можна підвищувати тарифи на приміське сполучення, то має бути субвенція з місцевих бюджетів. Тому що постійні підвищення залізничних тарифів і тягар, які змушені нести українські вантажовідправники, буде ще однією перешкодою на шляху залучення великих іноземних інвестицій в Україну", – додав експерт.

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Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які у 2024 році оцінювалися у 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.