Замість КРАІЛ: Уряд створив нового регулятора грального бізнесу

Кабінет Міністрів створив нове державне агентство ПлейСіті, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, це буде центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.

"Утворено Держагентство України ПлейСіті, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері", – зазначив Мельничук.

Як повідомлялося, на початку січня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей".

Зокрема, закон ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ). Замість неї з 1 квітня має запрацювати новий уповноважений орган. Він перебуватиме у підпорядкуванні Мінцифри, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Також впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків. Крім того, забороняється реклама азартних ігор, за винятком телебачення та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.