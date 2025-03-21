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Новини
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Замість КРАІЛ: Уряд створив нового регулятора грального бізнесу

Замість КРАІЛ: Уряд створив нового регулятора грального бізнесу

Кабінет Міністрів створив нове державне агентство ПлейСіті, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, це буде центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.

"Утворено Держагентство України ПлейСіті, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері", – зазначив Мельничук.

Як повідомлялося, на початку січня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей".

Зокрема, закон ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ). Замість неї з 1 квітня має запрацювати новий уповноважений орган. Він перебуватиме у підпорядкуванні Мінцифри, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Також впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків. Крім того, забороняється реклама азартних ігор, за винятком телебачення та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Автор: 

гральний бізнес (75) Кабмін (7720) лотерея (62) азартні ігри (178) КРАІЛ (69)


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Топ коментарі
+6
Гральний бізнес в Україні є злочином проти українців. Кожен хто до цього причетний є закінченим мерзотником. Тварюкою. Таких треба забивати ногами до смерті і вкидати в каналізацію шматками. Це найгірші з злочинців які роблять націю тупою, лінивою і недієздатною. "Розумний думає як заробити. Дурний думає як виграти". ... Гральний бізнес це масове виробництво лохів для потрошіння...
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21.03.2025 14:33
+4
Довелося ще у "нульові" попрацювати в тій сфері. Не вірте нікому та нічому! Чиста мафія під прикриттям. Головна і єдина задача - роздіти клієнта, що на дешевому апараті, що на виблискуючий рулєтці. Тільки повна заборона!
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21.03.2025 14:47
+3
І отак Хвьодоров підгріб під себе ще трохи фінансових потоків та влади. Залишається відкритим питання, вилучений в КРАІЛ кокаїн йому теж передадуть? А зв'язки з рашистами? Чи цього і власного в достатку?
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21.03.2025 14:31
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Це означає "кінці у воду".
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21.03.2025 14:29 Відповісти
Ну тепер заживемо!!!
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21.03.2025 14:29 Відповісти
І отак Хвьодоров підгріб під себе ще трохи фінансових потоків та влади. Залишається відкритим питання, вилучений в КРАІЛ кокаїн йому теж передадуть? А зв'язки з рашистами? Чи цього і власного в достатку?
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21.03.2025 14:31 Відповісти
Гральний бізнес в Україні є злочином проти українців. Кожен хто до цього причетний є закінченим мерзотником. Тварюкою. Таких треба забивати ногами до смерті і вкидати в каналізацію шматками. Це найгірші з злочинців які роблять націю тупою, лінивою і недієздатною. "Розумний думає як заробити. Дурний думає як виграти". ... Гральний бізнес це масове виробництво лохів для потрошіння...
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21.03.2025 14:33 Відповісти
1000%
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21.03.2025 14:48 Відповісти
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21.03.2025 14:34 Відповісти
Эти наскирдовали, заводи следующих
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21.03.2025 14:35 Відповісти
Ліжка переставили.
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21.03.2025 14:40 Відповісти
Довелося ще у "нульові" попрацювати в тій сфері. Не вірте нікому та нічому! Чиста мафія під прикриттям. Головна і єдина задача - роздіти клієнта, що на дешевому апараті, що на виблискуючий рулєтці. Тільки повна заборона!
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21.03.2025 14:47 Відповісти
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21.03.2025 14:59 Відповісти
З того роя не буде ніхххх.
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21.03.2025 15:07 Відповісти
Замість КРАІЛ створили УКРАЛ для більш точної ідентифікації цього бізнесу!
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21.03.2025 15:48 Відповісти
А профспілка картярів входить до Плейсіті, президент вже є- Агрохімія. А нову кампашку можна назвати Плейкатран.
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21.03.2025 19:53 Відповісти

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