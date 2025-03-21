Колишній зять Черновецького скуповує родовища торфу: його компанії вже контролюють чотири ділянки

Компанія колишнього зятя ексмера столиці Леоніда Черновецького та ексдепутата Київради В'ячеслава Супруненка придбала ще один спеціальний дозвіл на видобування торфу у Львівській та Волинській областях.

Зокрема, ТОВ "Укрторф" Супруненка придбало на вторинному ринку спецдозвіл №4589 на родовище "Стоянів" (ділянки 1-8, 10) площею 1 222 га із запасами 4,7 млн тонн торфу, пише галузеве видання Nadra.Info.

Первісним користувачем цього родовища був Стоянівський торфобрикетний завод Євгена Ворчилова (до лютого завод контролював Олег Гогенко).

Родовище "Стоянів" – четвертий торфовий актив в арсеналі пана Супруненка, зауважує видання.

У жовтні 2023 року інша його компанія ТОВ "Агробіостандарт" отримала право фактично без торгу викупити майновий комплекс прибуткового держпідприємства "Волиньторф". Разом із приватизованим майном, "Агробіостандарт" оформив на себе і спецдозволи на видобування торфу у Волинській області (зараз контролює три родовища: "Сойне", "Вутишно", "Засвіття Ситнелюк").

У 2024 році Вʼячеслав Супруненко через компанію "Укрторф" спробував отримати спецдозвіл на родовище "Мак" у Рівненській області і навіть переміг в аукціоні Держгеонадр. Але виявилося, що ділянка надр перетинається з обʼєктом природно-заповідного фонду, відтак спецдозвіл залишився невикупленим.

Водночас днями Вʼячеслав Супруненко заснував іще одну видобувну компанію – ТОВ "Геомайн". Товариство зі статутним капіталося 100 тис. грн зареєстровано 18 березня 2025 року в місті Теребовля Тернопільської області, а структура його власності ідентична компанії ТОВ "Укрторф". Серед заявлених видів діяльності ТОВ "Геомайн" – видобування торфу та інших корисних копалин, виробництво міді та інших кольорових і дорогоцінних металів, виробництво газу, розвідувальне буріння, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії.

Як компанії Супруненка скуповують активи в Україні під час війни

Як повідомлялося, у лютому 2024 структури Супруненка придбали будівлі колишнього КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" у Броварах.

У серпні 2023 року компанія Супруненка викупила майно збанкрутілого заводу напоїв "Росинка", а через кілька місяців він придбав бренди води "Росинка" і "Софія Київська". У грудні 2023 року Держгеонадра поновили дію спеціального дозволу на видобування мінеральної природної столової води родовища "Софія Київська", розташованого в Києві.

У листопаді 2023 року також виявилося, що кіпрські компанії Супруненка в результаті банкрутства одного з найбільших виробників хліба у Києві та області ПрАТ "Київхліб" стали власниками торговельної марки "Київхліб" та семи хлібзаводів, що входили до складу компанії.

Структури Супруненка також приватизували цілісний майновий комплекс заводу "Одесавинпром" і скуповють нерухомість у Києві.