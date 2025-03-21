АРМА отримало в управління активи одного з найбільших виробників граніту в Україні. Раніше вони належали росіянину

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за рішенням суду отримало в управління активи групи компаній корпорації "Юнігран". Йдеться про підприємства, що мають повний виробничий цикл – від видобутку граніту до виготовлення готової продукції.

Про це повідомляє очільниця відомства Олена Дума.

За її словами, арешт активів відбувся, зокрема, через ухилення від сплати податків та схеми мінімізації рентних платежів, що призвели до значних втрат бюджету.

Крім того, правоохоронці зафіксували незаконне відчуження підсанкційних активів корпорації. Власник компанії – громадянин РФ, за даними слідства, використовував бізнес в Україні для виведення коштів за кордон і подальшого фінансування країни-агресора.

"З огляду на інвестиційну привабливість цих підприємств та наявність зафіксованих схем незаконного відчуження підсанкційних активів "Юнігран", ми вже отримуємо численні запити від журналістів та зацікавлених осіб. Наголошую, Нацагентство діє виключно в межах ухвал суду та здійснюватиме всі необхідні процедури щодо відбору управителя на рухоме та нерухоме майно відповідно до законодавства", – зазначила Дума.

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Наразі АРМА очікуємо відповідних законодавчих змін, які розблокують можливість управляти корпоративними правами арештованих компаній без дозволу власника.

Разом із правоохоронцями фахівці Агентства вже провели огляд переданих в управління активів, зокрема – низки карʼєрів з видобутку граніту та групу споруд, де здійснюється виробництво готової продукції.

Група зазначених компаній має замкнутий цикл виробництва – від видобутку граніту до виготовлення продукції. Не менш важливим та інвестиційно привабливим є факт наявності діючого спецдозволу на видобуток граніту, додала очільниця АРМА.

"За результатами огляду розробили Дорожню карту подальших дій. Наступний крок – оголошення конкурсу на відбір оцінювача та управителя. АРМА діє виключно в межах законодавства і буде здійснювати всі необхідні процедури для ефективного управління цими активами", – підкреслила Дума.

Нагадаємо, активи групи "Юнігран" раніше належали підсанкційному російському бізнесмену Ігорю Наумцю. Їх оцінювали у понад 4 мільярди гривень. Санкції проти росіянина в Україні діють з 2023 року.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що бізнес російського бізнесмена Ігоря Наумця в Україні, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави.