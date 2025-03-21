АРМА не змогла знайти управителя для ТРЦ "Гулівер": Всіх претендентів відхилили, буде новий конкурс

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) за результатами проведеної перевірки відхилило заявку останнього претендента на отримання в управління арештованого ТРЦ "Гулівер".

Відтак, АРМА планує оголосити новий конкурс з відбору управителя для цього майна, повідомляє пресслужба Нацагентства.

"Нацагентство категорично не допустить до управління ТРЦ та інших арештованих активів суб'єктів, пов'язаних з колишніми власниками або афілійованих з російською федерацією", – наголошується у повідомленні.

В АРМА нагадали, що на аукціон з відбору управителя для ТРЦ "Гулівер", який відбувся у системі Prozorro 10 січня, заявки подали три компанії:

ТОВ "БК "Міленіум";

Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада";

ТОВ "Алакор Сіті".

За результатами перевірки АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника, 18 березня – другого, а 20 березня – і третього.

Як повідомлялося, АРМА відхилила заявку ТОВ "БК "Міленіум" на управління арештованим ТРЦ після того, як журналісти з’ясували, що ця фірма пов’язана з реальним власником "Гулівера" – Віктором Поліщуком.

Нагадаємо, у квітні минулого року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів. Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

У червні Шевченківський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора передав майно ТРЦ Gulliver в управління АРМА. У пресслужбі ТРЦ тоді повідомляли про намір власника оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

У жовтні відібрана АРМА компанія оцінила ТРЦ Gulliver у 7,6 млрд грн.

Кому належить "Гулівер" у Києві

Раніше журналісти програми "Схеми" підтвердили причетність бізнесмена Віктора Поліщука до МФК "Гулівер". Сам Поліщук раніше публічно заперечував, що є власником "Гуліверу". Офіційно торгівельно-розважальним та бізнес-центром керує його дружина Лілія Різва, а формальним власником компанії "Три О" (юридична назва комплексу) в реєстрі вказаний її двоюрідний брат.

Втім, журналісти отримали договір поруки за кредитами на будівництво ТРЦ, підписаний самим Поліщуком. Згідно з документом, Віктор Поліщук справді особисто поручився повернути держбанкам щонайменше $207 млн у разі, якщо компанія "Три О" порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Станом на 2024 рік він заборгував цим банкам близько 14 млрд грн. Однак державні банки замість спроб стягнути кошти чи нерухомість надають фірмі Поліщука щедрі розстрочки.

Остання реструктуризація з суттєвими поступками перед структурами Поліщука щодо умов кредиту відбулась вже за часів Зеленського – у 2020 році. Вона передбачає відтермінування погашення боргів ще на чверть століття – аж до 2044 року. При цьому процентну ставку по кредиту знизили майже втричі – вона тепер складає лише 3,65% річних як у гривні, так і доларах.

Втім, попри такі пільгові умови для власника "Гуліверу", з початку 2022 року він взагалі припинив повертати гроші державі. Щомісячні виплати поновилися лише у 2023 році, і те не в повному обсязі.

На початок 2024 року власник "Гуліверу" протермінував план погашення боргу на близько 500 млн грн із загальних 14 млрд грн, які він ще має повернути "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".