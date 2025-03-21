Шанси на продаж "Укргазбанку" та "Сенс Банку" високі, але не цього року, – Рожкова

Приватизація державних банків навряд зможе відбутися у 2025 році, адже це тривалий та складний процес. Утім, шанси для продажу "Укргазбанку" та "Сенс Банку" залишаються високими.

Про це в інтервʼю "Інтерфакс-Україна" заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

Вона нагадала, що у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості приватизації держбанків. Наразі, за її словами, необхідно обрати радника, щоб розпочати процес.

"Безумовно, цей процес буде тривалішим, ніж в приватному секторі, – щонайменше дев'ять місяців-рік. Загалом шанси на продаж є, і досить великі", – зазначила Рожкова.

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Зокрема, "Укргазбанк" є одним із небагатьох українських банків, який активно розвиває напрям ESG і позиціонує себе як "зелений" банк.

Водночас "Сенс Банк", націоналізований у липні 2023 року, вважається наймолодшим серед держбанків, тому його приватизація має бути простішою.

Крім того, держава не докапіталізовувала його, що спрощує розуміння його ринкової вартості.

Рожкова додала, що "Сенс Банком" вже цікавляться міжнародні банківські групи, які працюють в Україні, для посилення своїх позицій неорганічним зростанням.

Як повідомлялося, сукупний дохід десяти найкращих українських банків торік становив 267,2 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2023 році.