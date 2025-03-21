Дев’ять підприємств "Метінвесту" увійшли до рейтингу найкращих компаній України з бездоганною репутацією

Сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру "Опендатабот" опублікував Індекс найкращих підприємств України – 2025. До переліку потрапили найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією – компанії, які перебувають під санкціями або мають власників із РФ, у рейтинг не включалися.

Про це повідомляє пресслужба Групи Метінвест Ріната Ахметова.

До списків найкращих у чотирьох категоріях ввійшли одразу дев’ять підприємств Групи: "Запоріжсталь" (№2), "Каметсталь" (№5) та "Запоріжкокс" (№7) у категорії "Переробна промисловість", Шахтоуправління "Покровське" (№3), Північний ГЗК (№5), Південний (№7) та Центральний ГЗК (№10) у категорії "Добувна промисловість", Метінвест-СМЦ (№10) у категорії "Оптова торгівля", та керівна компанія "Метінвест Холдинг" (№2) у категорії "Професійна, наукова та технічна діяльність".

Індекс Опендатабота – аналітичний інструмент, який дає змогу оцінити реальний стан і географію українського бізнесу. Індекс базується на даних із державних реєстрів, реєстрів Опендатабота, фінансовій звітності компаній, інформації про зв’язки з РФ, санкційних списках та інших аналітичних інструментах.

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Нагадаємо, раніше "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України – за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії Метінвест Політехніка.

Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році, та увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.