Porsche та елітна нерухомість для тяжкохворих: У КМДА викрили розкрадання майже 60 мільйонів соцдопомоги

Служба безпеки викрила у Київській міській державній адміністрації ще одну злочинну схему. Зокрема, зловмисники привласнили майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Ще один – колишній топчиновник КМДА, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя.

Четвертий учасник "схеми" – комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

За матеріалами справи, зловмисники організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн.

"За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування.

Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які "на папері" використовували для потреб пацієнтів", – йдеться у повідомленні.

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Так, наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

Також під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2 групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав "бронь" від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету.

Саме її фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

Наразі всім чотирьом організаторам "схеми" повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.