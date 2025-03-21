Німеччина конфіскувала танкер "тіньового флоту" Росії разом із нафтою на 40 мільйонів євро

У Німеччині конфіскували танкер Eventin з російського "тіньового" флоту, за допомогою якого Москва продовжує продавати нафту по всьому світу, попри існуючі санкції . Вантаж – близько 100 тисяч тонн сирої нафти вартістю 40 млн євро – тепер переходять у власність ФРН.

Як пише Spiegel, німецький уряд вирішив вжити жорстких заходів проти танкера, що належить "тіньовому флоту", передає Укрінформ.

Минулої п’ятниці митники затримали танкер Eventin під панамським прапором, який з середини січня стоїть на якорі біля узбережжя Рюгена. За допомогою розпорядження про конфіскацію від Головного митного управління старий танкер і приблизно 100 тисяч тонн сирої нафти вартістю 40 млн євро тепер переходять у власність Німеччини.

Джерела служби безпеки повідомили, що на Eventin буде змінено прапор після видання відповідного наказу.

Раніше між різними міністерствами точилися інтенсивні дискусії щодо того, як бути з танкером, який прямував з російського порту Усть-Луга через Балтійське море до Єгипту.

Пошкоджений Eventin спочатку дрейфував на північ від Рюгена в середині січня, не в змозі маневрувати. Через безпосередню небезпеку розливу нафти судно відбуксирували у води поруч із Засніцем і вдень і вночі за ним спостерігали берегова охорона та федеральна поліція. З кінця лютого судно занесене ЄС до переліку тіньового флоту Росії.

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Москва продовжує продавати нафту на мільярди доларів по всьому світу за допомогою цілої армади танкерів, більшість з яких є старими кораблями, які не ходять під російським прапором. Після того, як Eventin був включений до списку, уряд Німеччини вирішив конфіскувати корабель, а не відпускати його.

У Берліні підкреслюють, що цей "надзвичайно жорсткий підхід" має на меті надіслати сигнал Росії, що Німеччина не буде стояти осторонь і спостерігати за транзитом російської нафти через Балтійське море.

Зараз влада планує, як і де можна буде безпечно викачати сиру нафту з резервуарів танкера і що станеться з судном. Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія хотів би найближчим часом позбутися танкера, оскільки вони стурбовані негативним впливом на навколишнє середовище та туризм.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Перед тим повідомлялося, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.

У жовтні минулого року стало відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Наприкінці лютого цього року повідомлялося, що, за підсумками запровадження останніх санкцій західних країн, більш ніж половина "тіньового танкерного флоту" Росії, понад 300 суден, опинилися під обмеженнями.