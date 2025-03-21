Чиста виручка IDS Ukraine зросла на 25%, EBITDA перевищила 1,35 мільярда

Найбільший український виробник води та напоїв IDS Ukraine ("Миргородська", "Моршинська", "Аляска") за підсумками 2024 року зафіксував суттєве зростання ключових фінансових показників, що відображає ефективність операційного управління та успішність реалізації бізнес-стратегії в умовах поточних ринкових, інфраструктурних та економічних викликів.

Згідно з опублікованими на офіційному сайті компанії даними, EBITDA збільшилася на 53% порівняно з показниками 2023 року і становить 1,35 млрд грн. Чистий прибуток зріс до 708 млн грн, що на 130% перевищує показник 2023 року, а річна виручка досягла 6,87 млрд грн – це на 25,4% перевищує показники 2023-го.

За даними фінансового звіту IDS Ukraine зростання виручки відбулося за рахунок покращення показників у ключових сегментах бізнесу. У сегменті PET (продаж води у пластиковій упаковці) чиста виручка за підсумками року становить 5,96 млрд грн, що більш ніж на 26% перевищує показник 2023 року. У сегменті HOD (постачання води для дому й офісів) компанія зафіксувала зростання чистої виручки на 21% та досягнення показника 910 млн грн проти 752 млн грн у 2023-му.

"Зростання економічних показників протягом 2024 року дозволило IDS Ukraine досягти рекордного обсягу сплати податків до бюджетів усіх рівнів у сумі 1,15 млрд грн, а з початку повномасштабного російського вторгнення податковий внесок IDS Ukraine до бюджетів усіх рівнів сягає 2,6 млрд грн", – прокоментували в компанії.

Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" у 2024 році сплатив 370,4 млн грн податків, що на 65% більше ніж у 2023 році та більш ніж удвічі перевищує показник 2021 року. Миргородський завод мінеральних вод за підсумками 2024 року перерахував до бюджетів усіх рівнів 164,6 млн грн – це на 84% більше ніж у 2023 році і також більш ніж удвічі перевищує рівень 2021 року.

Група суттєво розширила програму капітальних інвестицій, котрі за підсумками 2024 року зросли на 48% до 196 млн грн: "Попри складні економічні умови IDS Ukraine продовжує вкладати кошти у розвиток бізнесу та забезпечення його стабільності. У 2024 році компанія здійснила низку важливих інвестицій у модернізацію виробництва та забезпечення сталості бізнес-процесів, включаючи проєктування альтернативних систем енергозабезпечення (СЕС) на виробництвах потужністю 1,4 мегават, оновлення та розвиток цифрових систем обліку й управління бізнес-операціями".

Успішна бізнес-діяльність дозволяє IDS Ukraine залишатися одним із найбільших українських корпоративних донорів благодійної допомоги та гуманітарної підтримки. У 2024 році їхній масштаб сягнув 163 млн грн, а загальна сума благодійних внесків і гуманітарних ініціатив компанії з початку повномасштабного вторгнення перевищила 460 млн грн.

Основні напрямки допомоги зосереджені на безоплатному постачанні питної води підрозділам Збройних сил України, рятувальникам, лікарням і шпиталям, волонтерським рухам, шелтерам для переселенців і центрам для внутрішньо переміщених осіб, а також регіонам, які потерпають від нестачі води внаслідок руйнування ворожими атаками об’єктів критичної інфраструктури. Виробник "Моршинської" є стратегічним партнером центрів реабілітації та протезування для українських військових Next Step.

IDS Ukraine продовжує підтримувати своїх мобілізованих співробітників, зберігаючи їхні робочі місця та виплачуючи їм заробітну плату попри скасування такої вимоги до бізнесу українським законодавством. Протягом 2024 року компанія спрямувала на ці потреби 57 млн грн, що на 16 млн грн більше за показник 2023-го.