Євросоюз знайшов компроміс для України та Словаччини щодо транзиту газу, – ЗМІ

Євросоюз розглядає новий план, який передбачав би використання потужностей українських підземних газових сховищ для вирішення суперечки між Україною і Словаччиною.

Про це пише Politico із посиланням на поінформовані джерела, передає liga.net.

За даними видання, цей план може допомогти перезапустити газові потоки до Словаччини.

Співрозмовники Politico повідомили, що запропонована схема дозволила б уникнути необхідності купувати російський газ, від якого ЄС має повністю відмовитись до 2027 року.

Згідно з планом, Україна збільшить імпорт газу з Греції та Туреччини й зберігатиме до 10 млрд кубометрів у своїх сховищах, після чого вони взимку проходитимуть через словацькі трубопроводи до таких країн, як Угорщина.

Один із чиновників Єврокомісії наголосив, що це "знову зробить Словаччину транзитною країною", але водночас буде дотримана "червона лінія" для Брюсселя.

При цьому, за словами представника ЄК, ця пропозиція також дозволить уникнути труднощів, пов'язаних з альтернативним планом, який раніше пропонувала Словаччина: імпортувати газ з Азербайджану.

Старша експертка газового ринку консалтингової компанії ICIS Аура Сабадус вважає, що ця пропозиція є "гарною ідеєю", яка дозволить Україні отримувати доходи від зберігання газу.

Але, за її словами, потужність так званого Трансбалканського трубопроводу, який проходить через Туреччину, Болгарію, Румунію та Україну, наразі може транспортувати лише близько 2,5 млрд кубометрів, що значно менше запропонованого обсягу.

Вона додала, що той факт, що румунська державна газова компанія "Трансгаз" стягує "здирницькі тарифи на транспортування", також різко знижує стимул купувати газ за цим маршрутом.

Тим часом Словаччина, Угорщина та інші сусідні з Україною країни вже мають достатньо потужностей зі зберігання газу для забезпечення власних ринків, заявив колишній голова "Оператору ГТС України" Сергій Макогон.

Він стверджує, що це порушує питання про те, які додаткові вигоди можуть принести сховища в Києві блоку: "Для мене ця ідея не має жодного комерційного сенсу".

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

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Своєю чергою Угорщина та Словаччина виступили проти такого рішення. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував припинення транзиту російського газу. Для обговорення цього питаннян він зустрівся з російським диктатором Путіним, а також погрожував призупинити постачання електроенергії до України, хоча це порушує європейські правила. Голова словацього уряду також скаржився, що його країна втратить транзитні збори після припинення постачання газу з РФ, а у короткостроковій перспективі зіткнеться з підвищенням цін на газ.

Водночас у Єврокомісії констатували, що припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн регіону, ні на споживчі ціни на ринку.