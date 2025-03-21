США прагнуть включити в угоду з Україною про копалини контроль над АЕС, – FT
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа прагне змінити умови угоди про надра з Україною, зокрема, щоб отримати доступ до атомних електростанцій.
Про це пише Financial Times із посиланням на українських чиновників, передає Forbes.
Зокрема, у США хочуть, щоб Україна погодилася на чіткі правила володіння та управління спільним інвестиційним фондом, а також на ширший обсяг угоди, який може включати американську власність над іншими економічними об’єктами, зокрема українськими АЕС.
Такі кроки фактично означають перегляд ще не підписаної угоди про мінерали, зазначило видання.
У проєкті угоди зʼявився рядок про те, що США "підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру". Україна прагне отримати від США чіткі гарантії безпеки в обмін на розподіл прибутків від природних ресурсів.
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Наразі обидві сторони ведуть складні переговори, що охоплюють ширші економічні та безпекові питання, заявили українські та американські посадовці. "Ми готові її підписати", – сказав високопоставлений український чиновник, близький до Зеленського.
Адміністрація Трампа ще не представила Україні оновлений проєкт. "Але я розумію, що вони працюють над більш масштабною угодою", – сказав один із співрозмовників.
Раніше повідомлялося, що під час телефонної розмови 19 березня президент США Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському передати в американське управління українські АЕС. На думку США, американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури.
Згодом президент Зеленський заявив журналістам, що під час розмови з американським лідером обговорювалося питання відновлення лише окупованої Запорізької АЕС.
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Ну, хочу на це подивитись.
Тобто - ви нам добровільно віддаєте 3 атомні, а потім з криками "за трампа" біжіть визволяти ЗАЕС (зброєю Байдена).
Таранити "лінію суровікіна" трампівським авторитетом? Ну-ну.
Не будь майдауном - пиши на русском.
Більше срампісти нічого не отримають
Бо нових пакетів допомог трампістський Конгрес принаймні до свого оновлення після листопада 2026 року і так не прийме. Україні б отримати все по байденівському закону. Але то таке. Ні то й ніт.
Немає гіршого, коли в самі відповідальні моменти війни (кінец жовтня 2022 і 2023 років, кінець лютого 2025-го) припиняють військову допомогу, а ГШ і армія до цього не готувалась.
Тож, у планування воєнної кампанії на 2025 рік слід зробити поправку без врахування ймовірної допомоги від США.
Шахрайські договори Трампа які американці підсовують знесиленій війною Україні є незаконними. І будуть скасовані за першої можливості.