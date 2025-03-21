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Новини
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США прагнуть включити в угоду з Україною про копалини контроль над АЕС, – FT

Градирня ЗАЕС

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа прагне змінити умови угоди про надра з Україною, зокрема, щоб отримати доступ до атомних електростанцій.

Про це пише Financial Times із посиланням на українських чиновників, передає Forbes.

Зокрема, у США хочуть, щоб Україна погодилася на чіткі правила володіння та управління спільним інвестиційним фондом, а також на ширший обсяг угоди, який може включати американську власність над іншими економічними об’єктами, зокрема українськими АЕС.

Такі кроки фактично означають перегляд ще не підписаної угоди про мінерали, зазначило видання.

У проєкті угоди зʼявився рядок про те, що США "підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру". Україна прагне отримати від США чіткі гарантії безпеки в обмін на розподіл прибутків від природних ресурсів.

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Наразі обидві сторони ведуть складні переговори, що охоплюють ширші економічні та безпекові питання, заявили українські та американські посадовці. "Ми готові її підписати", – сказав високопоставлений український чиновник, близький до Зеленського.

Адміністрація Трампа ще не представила Україні оновлений проєкт. "Але я розумію, що вони працюють над більш масштабною угодою", – сказав один із співрозмовників.

Раніше повідомлялося, що під час телефонної розмови 19 березня президент США Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському передати в американське управління українські АЕС. На думку США, американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури.

Згодом президент Зеленський заявив журналістам, що під час розмови з американським лідером обговорювалося питання відновлення лише окупованої Запорізької АЕС.

Автор: 

АЕС (807) видобуток (1736) США (4795) копалини (53) Запорізька АЕС (342)


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Топ коментарі
+10
короче будут просить всё новое и новое пока не откажемся , чтоб отменить помощь и уже выйти с этих переговоров
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21.03.2025 11:18
+7
десь новину вранці бачив, що американці прокоментували це як "передача всіх АЕС надасть Україні можливості відбити ЗАЕС".

Тобто - ви нам добровільно віддаєте 3 атомні, а потім з криками "за трампа" біжіть визволяти ЗАЕС (зброєю Байдена).
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21.03.2025 12:03
+6
А може воно і на краще? Не піддаватись на рекет Тромба і США І відмовитись від "угод" з цим "союзничком".
Бо нових пакетів допомог трампістський Конгрес принаймні до свого оновлення після листопада 2026 року і так не прийме. Україні б отримати все по байденівському закону. Але то таке. Ні то й ніт.
Немає гіршого, коли в самі відповідальні моменти війни (кінец жовтня 2022 і 2023 років, кінець лютого 2025-го) припиняють військову допомогу, а ГШ і армія до цього не готувалась.
Тож, у планування воєнної кампанії на 2025 рік слід зробити поправку без врахування ймовірної допомоги від США.
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21.03.2025 11:53
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Тільки разом з ЗАЕС.
Ну, хочу на це подивитись.
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21.03.2025 10:53 Відповісти
десь новину вранці бачив, що американці прокоментували це як "передача всіх АЕС надасть Україні можливості відбити ЗАЕС".

Тобто - ви нам добровільно віддаєте 3 атомні, а потім з криками "за трампа" біжіть визволяти ЗАЕС (зброєю Байдена).
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21.03.2025 12:03 Відповісти
Передача великої кількості зброї дасть можливість відбити ЗАЕС.
Таранити "лінію суровікіна" трампівським авторитетом? Ну-ну.
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21.03.2025 13:15 Відповісти
Ти змішав у кучу злочини рашистів і чомусь приписав їх США, тупенька немита паскуда
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21.03.2025 11:15 Відповісти
О ше один любитель совка намалювався - ви до речі хоч жили в совку чи вам родаки розказували як там було ?
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21.03.2025 11:52 Відповісти
52 лями ви звідкілля взяли - мало бути мінімум 100 лямів населення але ваш гребаний совок зробив українцям геноцид як то Голодомори і війни які нам нафіг не здалися ( совок разом нацистами почав другу війну ). У вас софкофілія головного мозку і любі докази вам не докази .
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21.03.2025 12:34 Відповісти
При розвалі совка в Україні випускалися максимум аналоги 8086 проців в той час як Інтел вже випускав 80486 - наші заводи по випуску мікросхем відставали мінімум на три покоління проців . Те шо в нас були поступалося навіть тому шо випускали в країнах соцтабору - шкодівська Феліція відставала від Поло Фольсфагівського на покоління десь а Таврія на два покоління мінімум .
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21.03.2025 12:39 Відповісти
Чего опять на мове? Мова для вашей кодлы - признак майдаунизма.
Не будь майдауном - пиши на русском.
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21.03.2025 13:18 Відповісти
Тільки якщо все відстроять і все компенсують, бо ця війна, наслідок недолугої та дурної політики США.
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21.03.2025 11:08 Відповісти
Дурік, Тампону не для того потрібні українські АЕС щоб вкладати туда кошти. Особливо на фоні того що в сша йдуть масові звільнення і закриття підприємств. Тампону потрібно розвалити ці АЕС і енергетику України а також Європи щоб вона була більш залежна від рашки і сша. Для цього Тампон у ***** і домовляються відновити поставки газу в Україну і Європу а гроші ***** с Тампоном поділять пополам
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21.03.2025 12:11 Відповісти
По перше я тебе не оскорбляв, так що вибачся, це твоя версія, а на скільки вона реальна, тільки час покаже
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21.03.2025 12:23 Відповісти
і не дати нам зробити яз
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22.03.2025 18:51 Відповісти
Тільки над ЗАЕС виродкі
Більше срампісти нічого не отримають
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21.03.2025 11:14 Відповісти
короче будут просить всё новое и новое пока не откажемся , чтоб отменить помощь и уже выйти с этих переговоров
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21.03.2025 11:18 Відповісти
А може воно і на краще? Не піддаватись на рекет Тромба і США І відмовитись від "угод" з цим "союзничком".
Бо нових пакетів допомог трампістський Конгрес принаймні до свого оновлення після листопада 2026 року і так не прийме. Україні б отримати все по байденівському закону. Але то таке. Ні то й ніт.
Немає гіршого, коли в самі відповідальні моменти війни (кінец жовтня 2022 і 2023 років, кінець лютого 2025-го) припиняють військову допомогу, а ГШ і армія до цього не готувалась.
Тож, у планування воєнної кампанії на 2025 рік слід зробити поправку без врахування ймовірної допомоги від США.
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21.03.2025 11:53 Відповісти
Я полностью согласен с тобой, если США хочет слиться после того как закончила войну за 24 часа то этого не миновать
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21.03.2025 11:59 Відповісти
Вам показалось что они просят? Да нас просто перед фактом ставят!
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21.03.2025 14:30 Відповісти
Ну если бы ставили перед фактом то давно бы подписали все что сказали, а так они сейчас можно сказать попрошайничают
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21.03.2025 14:37 Відповісти
Ты из какой галактики? Они теперь даже считают сколько раз Зеля им спасибо за разговор сказал, тоже попрошаек нашел. Просто они сами не знают чего бы еще себе отжать, готовят список не спеша. А Зеля уже сказал что все подпишет, а Верховна Рада молча соглашается, не отсвечивая =(
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21.03.2025 15:25 Відповісти
Зеля сам предложил это пол года назад, а ты говоришь что они хотят отжать,Зеля не подписывал первые 4 раза что ему предлагали , а ты говоришь он все подпишет что ему подсунут, а про то что считают сколько он сказал спасибо это вообще при чем тут
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21.03.2025 18:13 Відповісти
Ты точно не из нашей галактики, поэтому расскажу что в нашей происходит =) Как только Зеля попытался просто поспорить в США, его публично послали нафиг. После чего офигевший Зеля поехал в Европу где ему сказали что Европа всегда с Украиной, но без США никуда, езжай на поклон. Вот так закончилась попытка Зели просто поспорить. Теперь нас ставят перед фактом а мы усердно благодарим!
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21.03.2025 18:22 Відповісти
настав час посилати сша нахер, гірше вже не буде бл**
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21.03.2025 11:40 Відповісти
Це все шахрайство. Треба максимально тягнути час і потім слати з такими бажаннями.
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21.03.2025 12:07 Відповісти
Хай забирають. Один хрін всі атомки у деркача.
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21.03.2025 12:07 Відповісти
52 лями ви звідкілля взяли - мало бути мінімум 100 лямів населення але ваш гребаний совок зробив українцям геноцид як то Голодомори і війни які нам нафіг не здалися ( совок разом нацистами почав другу війну ). У вас софкофілія головного мозку і любі докази вам не докази .
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21.03.2025 12:20 Відповісти
А коли вже почуєм заяву трампона, по приєднання України до США? Тоді кацапи точно вийдуть з України, чи не вийдуть? 😁
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21.03.2025 12:34 Відповісти
Всі на всенародний референдум про приєднання до США!
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21.03.2025 12:40 Відповісти
Лучше бы взяли под контроль ОПу.
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21.03.2025 13:06 Відповісти
На боці України міжнародне право. І Путін і Трамп це знають.
Шахрайські договори Трампа які американці підсовують знесиленій війною Україні є незаконними. І будуть скасовані за першої можливості.
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21.03.2025 13:34 Відповісти
Як бачимо, міжнародне право не працює, нажаль. Але було б добре якби запрацювало.
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21.03.2025 13:42 Відповісти
Схоже на те, що американці розуміють прагнення України до відновлення ядерного статутсу. Тому хочуть контролювати видобуток урану і можливий видобуток плутонію з відпрацьованого ядерного пального, в першу чергу. Зацікавленість в інших копалинах може бути вторинною, або взагалі маскарадом.
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21.03.2025 13:40 Відповісти
Віддати АЕС це перекреслити років на 300 будь-яку можливість виготовлення власної ядерної зброї, не можна це робити. Навіть не виготовлення, а сама теоретична можливість виготовлення, вже є аргументом в будь-яких переговорах.
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21.03.2025 14:40 Відповісти
ні яких АЕС ні якого урану америка це потенційний ворог
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21.03.2025 14:48 Відповісти
Саме завдяки АЕС ми зможемо відновити ядерну зброю,що дуже не подобається і рашці і трампонам.Тому хай обоє ідуть лісом.
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21.03.2025 19:16 Відповісти
Це буде керівництво США над Україною..Всі політичні і економічні процеси будуть по-трампівські... А Трамп сьогодні це те саме що і хкуйло
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25.03.2025 06:57 Відповісти

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