США прагнуть включити в угоду з Україною про копалини контроль над АЕС, – FT

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа прагне змінити умови угоди про надра з Україною, зокрема, щоб отримати доступ до атомних електростанцій.

Про це пише Financial Times із посиланням на українських чиновників, передає Forbes.

Зокрема, у США хочуть, щоб Україна погодилася на чіткі правила володіння та управління спільним інвестиційним фондом, а також на ширший обсяг угоди, який може включати американську власність над іншими економічними об’єктами, зокрема українськими АЕС.

Такі кроки фактично означають перегляд ще не підписаної угоди про мінерали, зазначило видання.

У проєкті угоди зʼявився рядок про те, що США "підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру". Україна прагне отримати від США чіткі гарантії безпеки в обмін на розподіл прибутків від природних ресурсів.

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Наразі обидві сторони ведуть складні переговори, що охоплюють ширші економічні та безпекові питання, заявили українські та американські посадовці. "Ми готові її підписати", – сказав високопоставлений український чиновник, близький до Зеленського.

Адміністрація Трампа ще не представила Україні оновлений проєкт. "Але я розумію, що вони працюють над більш масштабною угодою", – сказав один із співрозмовників.

Раніше повідомлялося, що під час телефонної розмови 19 березня президент США Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському передати в американське управління українські АЕС. На думку США, американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури.

Згодом президент Зеленський заявив журналістам, що під час розмови з американським лідером обговорювалося питання відновлення лише окупованої Запорізької АЕС.