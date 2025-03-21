Ціни на нафту продовжують зростати через нові санкції США проти Ірану

Ціни на нафту зросли 21 березня оскільки нові санкції США проти Ірану та новий план країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку збільшили ставки на скорочення пропозиції.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 14 центів, до $72,14 за барель. Ф'ючерси на нафту WTI у США зросли на 16 центів, до $68,23 за барель, передає Укрінформ.

Загалом за тиждень як Brent, так і WTI були на шляху до збільшення приблизно на 2%, що є найбільшим тижневим зростанням з початку 2025 року.

Міністерство фінансів США напередодні оголосило про нові санкції, пов’язані з Іраном , які вперше стосуються незалежного китайського нафтопереробного підприємства серед інших організацій і суден, залучених до постачання іранської сирої нафти до Китаю.

Аналітики RBC Capital Markets заявили, що санкції проти китайських компаній були "очевидною ескалацією політики санкцій".

"Хоча фізичні наслідки мінімальні, ми вважаємо розумним, що премія за ризик тут ставиться більш серйозно", – написали вони.

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Це вже четвертий раунд санкцій США проти Ірану після того, як Трамп у лютому пообіцяв відновити кампанію "максимального тиску" на Тегеран, пообіцявши звести експорт нафти з країни до нуля.

Аналітики ANZ Bank заявили, що очікують скорочення експорту іранської сирої нафти на 1 мільйон барелів на добу через посилення санкцій.

Ціни на нафту також були підтримані новим планом Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+), оголошеним у четвер для семи членів щодо подальшого скорочення видобутку, щоб компенсувати видобуток, що перевищує узгоджений рівень. План передбачає щомісячне скорочення від 189 тис. до 435 тис. барелів на добу та діятиме до червня 2026 року.

Як повідомлялося, напередодні ціни на нафту зростали на тлі слабкішого долара та прогнозів щодо попиту в США після того, як запаси палива скоротилися більше, ніж очікувалося.