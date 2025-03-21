Трамп анонсував підписання угоди про надра з Україною "найближчим часом"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо рідкісноземельних металів.

Про це він повідомив під час виступу на освітньому заході, передає "Європейська правда".

Трамп також заявив, що підписав виконавчий указ щодо "суттєвого збільшення" видобутку критично важливих мінералів.

"Це дуже важливо для нашої країни, і, як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб розблокувати видобуток рідкісноземів і мінералів та багатьох інших речей по всьому світу, зокрема в Україні", – поділився він.

За його словами, США "дуже добре" працюють щодо України та Росії, й одна з речей, над якою ведеться робота, – це підписання угоди про рідкісноземельні метали з Україною, що відбудеться "дуже скоро".

"[Україна] має величезне значення у рідкісноземах, і ми цінуємо це", – наголосив Трамп.

Окрім цього, він знову повторив, що вірить, що російсько-українську війну вдасться завершити.

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Нагадаємо, у Білому домі 28 лютого відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Під час зустрічі в Овальному кабінеті.вони почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони.

Згодом президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. Зрештою у Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Згодом, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.